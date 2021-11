Economía Cómo hacer trading informado en tiempo real lunes 22 de noviembre de 2021 , 15:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Por Carlos Matías



El trading es el surf de las finanzas. El surf, como deporte, aprovecha la fuerza del mar para subirse a la cresta de las olas y abandonarlas cuando decaen cerca de la orilla. El trading, como nueva modalidad de inversión, compra un valor que cotiza “al alza” para venderlo a un precio superior cuando se acerca a su previsible valor máximo, o lo vende “a la baja” para comprarlo nuevamente a un precio más bajo. La diferencia entre el mínimo y máximo es la ganancia. El trading surge con el avance de la tecnología y los sistemas de información. Sus operaciones son rápidas, porque se basa en las fluctuaciones a corto plazo para obtener rentabilidad inmediata. Cómo hacer trading informado en tiempo real puede ser más fácil con el calendario economico forex. Este calendario económico comparte noticias importantes que impactan en los mercados financieros. Todos los próximos eventos que probablemente van a impactar en los mercados están marcados en el calendario para la comodidad del trader (inversor que hace trading, una especie de “surfista” de las finanzas), que así puede planificar sus operaciones en consecuencia y estar al tanto del mercado con decisiones bien documentadas. El calendario economico Forex tiene previsiones de eventos en el día actual, para el día siguiente, en la semana actual o a una semana vista. Filtros del calendario económico forex Los eventos programados juegan un papel muy importante en el sentimiento del mercado. El trader puede consultar el calendario antes de operar y, con esta información en tiempo real, podrá analizar los eventos inmediatos que estén relacionados con su instrumento de trading. Para afinar los resultados se utilizan filtros. Por ejemplo, si se espera algún anuncio inminente sobre las tasas de empleo en los Estados Unidos, dicho anuncio impactará en el dólar estadounidense. Si la Unión Europea tiene previsto realizar un anuncio sobre los bonos del euro, esto impactará en los pares EUR y a los bonos del euro. Tipos de trading Existen diferentes modalidades de trading, que están asociadas principalmente al tiempo en que se mantienen abiertas las operaciones de inversión. Day Trading. Compra-venta de divisas, acciones, materias primas, criptomonedas y otros activos financieros en el mismo día. Scalping. Operaciones que se ejecutan en pocos minutos y varias veces al día. El más popular es el scalping de Forex, un estilo de trading en el que se invierten grandes volúmenes durante periodos muy cortos de tiempo (minutos e incluso segundos). Pero ¿qué es Forex?, te preguntarás. Forex, también conocido como divisas, FX o trading de divisas, es un mercado mundial descentralizado de todas las divisas que operan en el ámbito internacional. Este mercado es el más grande y más líquido del mundo, es decir, perfecto para el scalping. El scalping es una práctica inaceptable, si se utiliza para obtener ganancias aprovechando las latencias, los precios retrasados o mediante altos volúmenes de transacciones dirigidas a fluctuaciones de tick, en lugar de movimientos de precios. Swing trading. Es una variante de trading que permite operar en los mercados financieros a medio plazo. Las operaciones pueden dejarse abiertas al final de la jornada y durar hasta diez días. Se basa en la cotización de un valor sesión a sesión para conocer su tendencia y aprovecharla para ganar dinero tanto si sube como si baja. Trading tendencial o direccional. Es parecido al swing trading. También detecta las tendencias del mercado para establecer una estrategia de inversión. La diferencia con el swing trading es que las operaciones suelen durar más tiempo. Trading social. Modalidad de inversión que se basa en conectar a una comunidad de usuarios, o traders, aprovechando las ventajas de las redes sociales. Operar forex y CFD Existen brókers online que permiten al usuario utilizar las plataformas de trading más punteras para operar CFD en los mercados financieros. Son herramientas innovadoras del sector de las inversiones para invertir de forma sencilla en una amplia gama de instrumentos financieros. Con ellas se puede acceder a los mercados bursátiles nacionales e internacionales en segundos y gestionar operaciones en un entorno seguro e intuitivo. Forex es el mercado de divisas, o mercado cambiario, también conocido como FX o Currency Market. Es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas. Nació con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional. CFD. Los CFD son Contratos por Diferencia: acuerdos donde se intercambia la diferencia de valor de cierto activo entre el momento de la apertura y del cierre del contrato. Permiten beneficiarse de las fluctuaciones de precio de los productos sin necesidad de ser titular de los mismos. Los CFD dan acceso a todos los beneficios dinerarios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.