El PSOE pide al equipo de Gobierno que se deje de artificios ante el 25-N

lunes 22 de noviembre de 2021 , 15:24h

Ramírez: “El Ayuntamiento se limita a leer manifiestos pero no se pregunta qué más puede hacer para ayudar verdaderamente a las mujeres”







La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Amparo Ramírez, ante la conmemoración del 25-N, ha expresado que “ha llegado ya el momento de que el equipo de Gobierno del PP se deje de artificios y farolillos y cumpla con los compromisos adquiridos en Pleno”.



Así, ha explicado que el próximo jueves se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y, en su opinión, “este ayuntamiento un año más se va a limitar a leer manifiestos, iluminar fuentes, etc., pero no a ejecutar acciones eficaces para ayudar verdaderamente a las mujeres que sufren esta lacra”.



Para la edil del PSOE, “para avanzar en la lucha contra la violencia contra las mujeres el PP lo que tiene que hacer es cumplir sus compromisos, con lo acordado por la mayoría de los concejales en las mociones que se aprueban en el Pleno”. Sin embargo, “prefieren pasar de puntillas, quedarse en lo superficial, y olvidarse de los acuerdos”, ha reprochado.



Amparo Ramírez ha enumerado algunos de esos incumplimientos, como por ejemplo, que “no se está prestando a las mujeres una atención especializada a nivel jurídico y psicológico en los centros de la mujer, tal y como se aprobó en Pleno a propuesta del PSOE, y eso que esos centros ya han retomado su actividad, salvo en lo que respecta a la ayuda a las víctimas de violencia de género”.



Asimismo, ha recordado que el Pleno declaró a Almería ‘Ciudad Libre de Violencia de Género’, que implicaba la ejecución de programas laborales para dar apoyo y ayudar a mujeres víctimas, y que “tampoco se ha hecho nada al respecto, salvo mirar para otro lado”.



En sesión plenaria también se ratificó la creación de una comisión de trabajo para elaborar un Plan Integral para erradicar la prostitución y la trata, asuntos especialmente preocupantes en nuestra provincia y ciudad, según la propia Fiscalía, “y a este equipo de Gobierno no le importa lo más mínimo”, según ha manifestado Ramírez.



Otra medida que ha obtenido el visto bueno del Pleno “hasta en dos ocasiones” en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género y que no se ha puesto en marcha es la creación del Observatorio para la Igualdad que, a juicio de la concejala del Grupo Socialista, “podría proporcionar mucha información y asistencia a las mujeres, y ahora el equipo de gobierno afirma que no es necesario porque ya hay muchos observatorios”.



Amparo Ramírez también ha pedido al equipo de Gobierno del PP “que vaya dando ejemplo en el propio Ayuntamiento y ponga en marcha un protocolo de actuación frente al acoso laboral, que a estas alturas no existe en la principal institución pública de la ciudad de Almería”. “No se entiende que al equipo de Gobierno no le interese que las trabajadoras municipales se sientan desprotegidas y no sepan cómo actuar en el caso de ser acosadas”, ha criticado la edil del PSOE.



Por último, ha instado al PP en el Ayuntamiento a “que se deje de artificios y de farolillos” y a que “cumpla con lo acordado si realmente quiere que el 25N sirva para avanzar en la eliminación de la violencia de género”. Ramírez ha concluido que “todos los incumplimientos están dejando claro que el PP le da más importancia al marketing que conllevan todas las acciones de igualdad que al auténtico trabajo y sobre el terreno que merecen las víctimas”.