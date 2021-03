Sociedad Cómo mantener el hogar sin polvo y totalmente limpio Escucha la noticia Decir que la limpieza en el hogar, o en el lugar de trabajo, es indispensable, resulta una obviedad, y más en estos tiempos, así que vamos a centrarnos directamente en cómo conseguirlo con el menor esfuerzo posible. Destacamos lo del esfuerzo porque ahora hay muchas personas que teletrabajan, y eso quiere decir que están en casa prácticamente todo el día, porque cuando no están ante el ordenador o al teléfono, están haciendo las tareas propias del hogar, como cocinar, fregar, la colada… en fin, que no hay tiempo para nada más. Una importante ayuda consiste en elegir el mejor robot aspirador, ya que mientras estamos trabajando, él se encargará de recorrer todos los suelos de la casa dejándolos en perfecto estado de revista. Pero a la hora de tomar una decisión, piensa también en que si tu jornada laboral la pasas en casa, lo mejor es que sea muy silencioso, casi invisible, pero si transcurre fuera, ese detalle tiene menor importancia; y al contrario, si estás mucho tiempo fuera, seguro que te interesa que sea programable o que lo puedas activar desde el móvil, pero si no sales, eso será lo de menos. Apuntamos esos dos pequeños matices como muestra de que este electrodoméstico que se ha hecho imprescindible en nuestras vidas, puede tener precios adaptados a nuestro presupuesto, y que solo se trata de analizar bien y decidirse por el mejor aspirador escoba. Hay más cuestiones a tener en cuenta para mantener exento de polvo nuestro hábitat haciendo comparativas de las mejores aspiradoras 2021, y una de ellas es si el robot aspirador tiene wifi, por ejemplo, y así podemos programarlo desde el móvil o el ordenador, pero también nos indicará inmediatamente si se ha puesto en marcha, si ha tenido algún problema, o ha terminado la limpieza. Es decir, una información instantánea y completa de sus tareas, que se puede ver complementada con otra posibilidad más, y es que mapee la casa o la oficina, de tal manera, que a base de funcionar, de toparse con las paredes y con los muebles, va creando automáticamente un mapa en su memoria interna para recordar donde está cada elemento y no volver a “chocar” nunca más. Y le hemos puesto comillas a la palabra chocar, porque no es exactamente “chocar” lo que hacen estos aspiradores, ya que llevan sensores que detectan cuando hay cerca un obstáculo próximo para no llegar a tomar contacto, o si debe aproximarse del todo, hacerlo con la suavidad adecuada para evitar accidentes indeseables. Como se puede observar, las opciones sobre las que decidir a la hora de comprar un robot de este tipo son enormes, porque a las ya mencionadas podemos añadir la duración de la batería, o la programación por voz (con Google Home y Alexa entre otros asistentes), o si los cepillos son lavables y reutilizables o pueden desecharse tras el uso, y aunque algunas más, dejamos para el final una que seguro que te has preguntado desde el principio: ¿friega el suelo? Sí, algunos de estos robot aspiradores también friegan el suelo, que es una de las tareas del hogar que menos aficionados tiene. También dependerá de tu presupuesto, pero no dudes que merece la pena por el tiempo libre que nos deja para disfrutar.