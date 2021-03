Sucesos Un Policía Nacional fuera de servicio detiene en Almería a un hombre vendiendo droga miércoles 03 de marzo de 2021 , 09:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El agente destinado en la Comisaría Provincial de Almería se encontraba fuera de servicio cuando presenció el pase



Agentes de la Policía Nacional han detenido en Plaza de San Pedro de Almería a un hombre por un delito contra la salud pública.



Los hechos ocurrieron a plena luz del día, en torno a las 14:30 horas del día 23 de febrero. Un agente de la Comisaría Provincial de Almería que se encontraba fuera de servicio observó como un varón le hacía entrega a otro en plena calle de una bolsita de plástico con un polvo blanco en su interior, y a cambio le daba varios billetes.



El agente al observar este hecho, se dirigió a ambos y tras identificarse plenamente como Policía Nacional pudo retener en el lugar al vendedor detenido, observando como el comprador se introducía en un portal cercano.



En el lugar se personaron dos patrullas, las cuales pudieron localizar al comprador, el cual bajó junto a los agentes y le hizo entrega de la sustancia adquirida, al parecer cocaína.



Los agentes procedieron a sancionar administrativamente al comprador en base a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana y a la detención del vendedor por un delito contra la salud pública.



