Economía El aún débil sector audiovisual en Almería miércoles 24 de agosto de 2022 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Que Almería sea tierra de cine, que se rueden películas y spot, que tengamos un estupendo festival de cine, y que la Diputación preste un permanente apoyo al sector de lo audiovisual no es suficiente para colocarlo entre los punteros dentro de Andalucía desde el punto de vista empresarial. El sector del cine y lo audiovisual sigue siendo en Almería un sector con poca fuerza a pesar de su enorme e indiscutible potencial, y eso lo demuestran los datos empresariales que colocan a la provincia en un lugar medio dentro del panorama andaluz. Según los datos consultados por Noticias de Almería del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, hay 48 empresas en nuestra provincia dedicadas a Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, que son menos que en Cádiz (70), Granada (83), Málaga (197) y Sevilla (321), las mismas que en Córdoba, y más que en Huelva (29) y en Jaén (18). Por otro lado, es importante destacar la fuerza que tiene Andalucía en su conjunto en este ámbito, pues en todo el resto de España hay 37 empresas de estas características, es decir, menos que en Almería. Si en vez de fijar el foco en el sector cinematográfico lo hacemos en el audiovisual y multimedia, la posición almeriense no mejora, ya que sus 119 empresas son menos que las de Cádiz (209), las de Córdoba (129), las 191 de Granada, las 451 de Málaga o las 587 de Sevilla, pero son más que las 82 de Huelva y las 84 de Jaén. Y de nuevo el conjunto de Andalucía, supera al número de empresas españolas, que son únicamente 56, menos de la mitad de Almería. Llamativo resulta observar que nuestra provincia es la que menos empresas tiene registradas para la emisión de televisión, solo 4, frente a las 36 de Málaga o las 34 de Sevilla, en tanto que en emisoras de radio, hay oficialmente 18, una cifra que solo tiene por delante a Málaga y Sevilla con 34 y 31 respectivamente. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

