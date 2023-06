Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Completado el primer tercio de la reforma del Parque de La Goleta domingo 18 de junio de 2023 , 16:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los trabajos de esta primera fase, con una inversión de 1,8 millones de euros, han completado las tareas de demolición, instalación de pluviales y obra civil de alumbrado público y sistema de vigilancia Continúan a buen ritmo las obras del nuevo Parque de La Goleta, entre las calles Camino de La Goleta, Árbol del Amor y Árbol del Paraíso, prácticamente completada la primera parte de la programación de los trabajos, centrada en su caso en las demoliciones, la instalación de pluviales y la obra civil de alumbrado público y el sistema de vigilancia, una actuación que en la primera de las dos fases que contempla tendrá una inversión de algo más de 1,8 millones de euros. Llamado a ser uno de los grandes y singulares parques de la ciudad de Almería, referente en accesibilidad, deporte, gerontogimnasia y juegos infantiles, las obras en marcha cumplen ahora prácticamente un tercio de su plazo de ejecución, establecido en siete meses. Comprobando el desarrollo de los trabajos, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras en funciones, Ana Martínez Labella, ha insistido en la importancia de esta actuación “rediseñando un espacio que no solo dará cobertura al barrio de La Goleta, donde se encuentra, sino también al conjunto de la ciudad y, por su proximidad, a los nuevos desarrollos de esta zona en expansión”, recordando que la remodelación planteada a nivel municipal para este espacio “multiplicada por siete su superficie de estancia, juego y disfrute”. Con una superficie total de 7.000 metros cuadrados, el Parque de La Goleta quedará reorganizado de forma integral y dotado de juegos infantiles adaptados, más zona verde, elementos deportivos, biosaludables y otros específicos de gerontogimnasia. Concluidas las demoliciones y replanteado el espacio del parque, los trabajos continuarán ahora con el “encintado” de la superficie con la colocación de bordillo y rigola, dando paso a continuación a la pavimentación. Remodelación integral El desarrollo de las obras de esta primera fase reubicará los juegos infantiles, adaptados a niños con movilidad reducida y se modificarán los recorridos peatonales para ampliar toda la zona recreativa y de juegos. Todo ello manteniendo los árboles, multiplicando las zonas verdes, que bajarán a cota cero, aprovechando a su vez la actuación para resolver los accesos desde las calles circundantes. Un espacio que, además, aprovechará la sombra de los árboles actuales, más los nuevos, contará con 40 bancos de hormigón y 21 papeleras, y tendrá una superficie distribuida de la siguiente manera: 1.350 m² de juegos, 3.000 m² de zonas de estancia y 3.100 m² más de zona ajardinada. El proyecto en ejecución incluye además el reemplazo de todas las luminarias y la preinstalación de cámaras de vigilancia. En una segunda fase, ya prevista, se incluye la dotación de aparatos de gerontogimnasia y calistenia y el cerramiento de la superficie del parque. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

