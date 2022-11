Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Comprometidos contra la violencia de género Paola Laynez Más artículos de este autor Por sábado 19 de noviembre de 2022 , 17:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 25N vuelve un año más para unirnos a todos los que reivindicamos una sociedad más igualitaria, justa y comprometida. Y en el Ayuntamiento de Almería tenemos un compromiso firme contra la violencia de género que este año, bajo la campaña ‘Toma la decisión correcta, No al maltrato’, vamos a reflejar con más de una veintena de actividades. Un programa amplio que se va a extender hasta principios de diciembre con un objetivo muy claro: sensibilizar y concienciar a los almerienses contra esta lacra social. El rechazo a este tipo de conductas violentas contra la mujer por el mero hecho de serlo debe ser unánime y no admite fisuras. Por eso, convocamos a toda la sociedad a participar activamente y mostrar su repulsa. Debemos unir nuestras voces para insisitir, una vez más, en que vamos a seguir luchando hasta acabar con la violencia de género. Debemos hacerlo desde el esfuerzo compartido, la serenidad y el sentido común como pilares sobre los que debe descansar cualquier avance social y que son perfectamente compatibles con la reivindicación sólida y rotunda. En ese camino tenemos que encontrarnos instituciones, colectivos y sociedad civil, pues solo desde la unidad podemos conseguirlo. Esa es la dinámica que venimos proyectando desde el Ayuntamiento, una línea de trabajo que construimos desde la base con numerosas propuestas de apoyo, sensibilización, formación y educación, especialmente entre los más jóvenes porque un mal hábito tolerado hoy puede degenerar en un maltratador mañana. Todos somos necesarios en la lucha contra la violencia de género. No es tolerable que 38 mujeres hayan fallecido este año en España y en más de un 60 por ciento de los casos no constaba denuncia. Tenemos el deber de sumar nuestra voluntad para invertir esa tendencia que actualmente sigue costando vidas, pérdidas irreparables. Y con ese horizonte os invito a ser los protagonistas de las soluciones durante todo el año y especialmente estos días. Para ello contáis con el Ayuntamiento. Niños, jóvenes y mayores son imprescindibles en este objetivo común puesto que solo desde la unión es posible revertir una situación tan dramática. Debemos hacerlo por todas las que ya no pueden. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Paola Laynez Concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Almería 27 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)