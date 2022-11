Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Con motivo del 25-N el Teatro Auditorio ya luce en su fachada un gran lazo morado lunes 07 de noviembre de 2022 , 17:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La fachada del Teatro Auditorio de El Ejido luce desde hoy un gran lazo de color morado para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra el próximo 25 de noviembre, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad que existe de acabar con esta lacra. Bomberos del Poniente Almería han sido los encargados de colocarlo esta mañana y es que esta iniciativa, como ocurre cada año, forma parte del programa de actividades que el Ayuntamiento de El Ejido ha confeccionado a través del área de Servicios Sociales para recordar este día. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.