Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Cosentino pone en marcha la mayor instalación fotovoltaica industrial de autoconsumo de España lunes 07 de noviembre de 2022 , 17:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una inversión de 14 millones de €, la instalación tiene una potencia de 20MW pico y generará unos 34.000 MWh anuales Grupo Cosentino, compañía líder mundial en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura y el diseño, ha oficializado hoy la activación de la mayor instalación industrial de autoconsumo fotovoltaico de España, y una de las mayores de Europa, ubicada dentro del Parque Industrial que la multinacional tiene en Almería. Cabe reseñar, en este sentido, la colaboración y contribución de las administraciones locales de Partaloa y Cantoria para la consecución de este hito. Con una inversión total de 14 millones de euros, el proyecto ya activo establece un nuevo modelo de gestión eléctrica renovable en el ámbito industrial de nuestro país. La infraestructura, construida en colaboración con la empresa Eiffage Energía, del Grupo Eiffage, ha supuesto la colocación de casi 37.000 placas solares, de 540Wp cada una y estructura fija, en una superficie total de suelo de más de 32 hectáreas dentro del Polígono Industrial de Cosentino en pleno corazón de la Comarca del Almanzora. La instalación tiene una potencia de 20MW pico, generando aproximadamente 34.000 MWh/año, lo que supone cerca del 20% del consumo anual total del mencionado Parque Industrial de Cosentino. La inauguración oficial de este huerto solar ha tenido lugar esta mañana con la presencia de Ramón Fernández-Pacheco, Consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía. El Consejero ha sido el encargado de oficializar la activación de esta infraestructura - descubriendo una placa conmemorativa elaborada en Dekton® - la cual desde ahora se convierte en todo un referente a nivel regional y nacional dentro de la apuesta por la energías renovables y la reducción de la huella de carbono. Este acto se ha enmarcado dentro de la visita oficial que Fernández-Pacheco ha realizado a la sede central de Cosentino esta mañana en la que, además del acto de inauguración de la instalación fotovoltaica, ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano otros avances y proyectos que la multinacional está llevando a cabo dentro de su Plan de Consolidación y Ampliación industrial declarado de interés autonómico a finales del año pasado por parte del Gobierno andaluz. Junto al Consejero, han participado también de esta visita el Viceconsejero, Sergio Arjona Jiménez; Aránzazu Martín, Delegada del Gobierno de la Junta en Almería; y Manuel de la Torre y Guillermo Casquet, Delegados Territoriales de Sostenibilidad y Economía, respectivamente. Todos ellos fueron recibidos y acompañados por Francisco Martínez-Cosentino Justo, Presidente de Grupo Cosentino; Álvaro de la Haza, Vicepresidente Ejecutivo y Secretario General; y Antonio Urdiales, Director de Medio Ambiente. Durante el acto, Ramón Fernández-Pacheco ha querido agradecer a todos los empleados de la compañía y a la familia Cosentino su dedicación y compromiso con la región, y ha destacado “como Cosentino se ha consolidado como una empresa ejemplar, comprometida con la economía circular y la energía limpia. Hoy hemos comprobado con hechos cómo el desarrollo industrial ambicioso, que fija población y crea empleo y riqueza, no está reñido con la mejora medioambiental. Esta planta fotovoltaica demuestra este compromiso, pero también otras iniciativas que hoy hemos visto como los procesos de economía circular aplicados en la producción de sus superficies, o los proyectos en materia de biodiversidad”. En este sentido, y siguiendo con la apuesta por la energía solar, la compañía ya ha puesto en marcha una segunda fase consistente en la instalación de placas solares ubicadas en las cubiertas de sus fábricas. Este proyecto en techos, cuya puesta en marcha se prevé para finales de 2023, supondrá una inversión de unos 10 millones de euros, y se traducirá en la colocación de unos 27.000 panales, de 550Wp cada uno. Esta segunda instalación tendrá una potencia de 15MW pico, que se sumará a los 20MW del huerto solar, y contribuirá a elevar hasta el 30% la cifra de producción anual energética de autoconsumo dentro del Parque Industrial de Cosentino. Finalmente, cabe reseñar que el huerto inaugurado hoy no solo contribuirá a reducir la huella de carbono de la compañía, fortaleciendo el bajo impacto de alcance 2 al reducir la dependencia de compra de renovables del Pool energético español, sino que también combina una iniciativa de recuperación de la biodiversidad. De esta forma, 15 hectáreas anexas al parque solar están dedicadas a un proyecto de biodiversidad en base a la plantación de flora y especies autóctonas. Una visión de la sostenibilidad integral, real y en base a inversiones concretas que también se aplica a otros ámbitos y recursos críticos como el agua. En este sentido, el Consejero de Sostenibilidad también ha comprobado en primera persona los avances de otro proyecto pionero y de gran relevancia de la compañía almeriense: la construcción de una Estación Regeneradora de Aguas Residuales (ERAR) de origen urbano. Iniciada a finales de 2021 dentro también de su Parque Industrial, se trata de una planta de tratamiento terciario con la que se le dará una segunda vida a las aguas residuales vertidas por la Estación Depuradora Comarcal (Fines, Olula y Macael). Esta planta tendrá capacidad para regenerar 600.000 m3 de agua al año, evitándose así el consumo de agua subterránea. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.