Eskorzo y Carlos Sadness encabezan los conciertos de Cooltural Go!

jueves 03 de junio de 2021 , 19:23h

Serán en el Recinto del Ferial el viernes y sábado, 4 y 5 de junio, con las aperturas de El Niño del Albayzín y Suu, respectivamente





Dos propuestas muy diferentes pero guiadas por la misma brújula del canto a la vida y a la diversión. El ciclo de conciertos de Cooltural Go! celebrará esta semana dos nuevas convocatorias de su extensa programación con las actuaciones de Eskorzo y Carlos Sadness para las noches del viernes, 4 de junio, y sábado, día 5. Será en el Recinto de Conciertos del Ferial, con inicio a las 21.00 horas con las actuaciones de apertura de El Niño del Albayzín y Suu, respectivamente.



Las entradas, como todas las del resto de espectáculos de este ciclo organizado por Cooltural Fest de Crash Music y por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, se encuentran a la venta en la web www.coolturalfest.com.



La legendaria banda granadina Eskorzo se forma en 1995 y mañana viernes hará una nueva escala en Almería, ciudad que visitan con frecuencia por el fiel público que le ha acompañado desde el comienzo. Con su primer disco ‘Mundo Bullanga’, sentó las bases del movimiento “Mestizo”, fusionando estilos tan diversos como la música latina, el rock, el ska, el funk y los ritmos africanos. Ç



Con más de 1.000 presentaciones a lo largo de su carrera, 7 trabajos discográficos hasta la fecha, Eskorzo sigue siendo un referente de la música fusión y es catalogado como el mejor representante del rock de mestizaje en toda España. Con la gira ‘A Fuego Suave’ celebran sus 25 años de carrera llevando a sus canciones con sonidos de cumbia, afrobeat, rock, música zíngara, psicodelia, funk, jazz o ska-reggae a otras nuevas texturas musicales.



El concierto de Eskorzo lo abrirá El Niño del Albayzín, en el marco de su gira titulada ‘Batallas y Botellas’. David García Domínguez es un joven granadino que consiguió revolucionar a sus paisanos con su tema viral “¡Foh mi Graná!”, un canto a su tierra. Cultiva un estilo propio y mestizo, mezclando rumba y rap y unas letras llenas de vitalidad y buen rollo.





El sábado, Sadness y Suu, un concierto medioambiental

El sábado, 5 de junio, será el turno para una nueva visita de Carlos Sadness, que sigue manteniendo su especial idilio con Cooltural Fest, ya que estuvo en la primera edición y también en el ciclo del año pasado, todas ellas con gran éxito de público, como también lo hará en esta tercera ocasión. Sigue presentado ‘Tropical Jesús’. Con aspecto de frontman de banda heavy de los noventa o metalera de la década posterior, el artista barcelonés contenta a su amplia legión de seguidores con su combinación de base indie con melodías tropicales, momentos sincopados, rapeados, incluso improvisados, y otra amalgama de ocurrencias varias, ukelele incluido.



Antes de Carlos Sadness actuará Suu, nombre artístico de Susana Ventura, una cantante catalana que alcanzó la fama en redes sociales pero que ha demostrado una calidad más allá de lo viral, como ha dejado patente en sus dos álbumes de estudio ‘Natural’, que fue publicado en 2018, y ‘Ventura’, lanzado en 2020. Su pop festivo y mixto, así como su forma de cantar tan natural y cercana, ha cautivado a miles de seguidores. Un buen ejemplo son sus nuevos sencillos, ‘Tant de Bo’ y ‘Eres un Temazo’, dos perlas muy contagiosas de pop íntimo y luminoso con detalles de reagge y ska.



El concierto del sábado, además, lleva aparejada una nueva actuación de la Fundación Music For All, con la campaña ‘Una Entrada, Un Árbol’, que forma parte del proyecto ‘Semillas del futuro’, realizado junto a la delegación de Almería de ASDE Scouts de Andalucía, en el marco de un programa educativo-medioambiental que llegará a casi 300 jóvenes de la provincia con capacidades diversas.



Este proyecto es financiado con el fondo solidario de Scouts de Andalucía y cuenta con el apoyo de la productora Crash Music a través de la campaña ‘Una entrada, un árbol’, en la que, por cada entrada vendida del concierto de Carlos Sadness y Suu, se plantará un árbol con el objetivo de reforestar parte de la Sierra de Gádor, arrasada el pasado mes de enero en más de 600 hectáreas.



El concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, explicaba hace unas semanas que “la iniciativa se hará coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, por lo que todo espectador que adquiera su entrada, además de disfrutar de la #CulturaSegura, estará colaborando con la reforestación de parte de la Sierra de Gádor. La música, si además tiene un fin como este, se disfruta el doble”.