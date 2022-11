Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Concentración en Almería para que “esta crisis la paguen quienes más tienen” sábado 26 de noviembre de 2022 , 16:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un grupo de personas y representantes de 5 organizaciones se han concentrado esta mañana en Puerta Purchena en Almería bajo el lema “Esta crisis que la paguen quienes más tienen” para denunciar el empobrecimiento de una mayoría de la población que se extiende entre amplias capas de la población. Los concentrados han leído un comunicado en el que denuncian que “vivimos una situación especialmente grave para la mayoría de la población y sobre todo para los sectores más débiles. La inflación nos hace más pobres ya que ni salarios ni pensiones están subiendo al ritmo que crece la inflación, a lo que se suma la escandalosa subida de las hipotecas”. “Al mismo tiempo los grupos económicamente más poderosos, la gran banca, las eléctricas o las petroleras y las grades cadenas de distribución de alimentos declaran grandes beneficios”, puntualiza el comunicado de las organizaciones que se han concentrado leído por: Almería Antitaurinos, Izquierda Por Almería, Recortes Cero y UCE. José Manuel Muñoz, miembro de Recortes Cero, donde representa a Almería, ha hecho hincapié en las dos ideas con las que se están promoviendo estas concentraciones por numerosas ciudades de toda España: la unidad imprescindible para hacer frente a esta crisis con independencia de los diferentes criterios y formas de pensar, una unidad abierta y constructiva”. Y la segunda la necesidad de que “esta crisis tienen que responder de ella los que más tienen y se siguen enriqueciendo con ella”. “Son necesarias medidas de redistribución para que los que más tienen pongan una parte sustancial de sus ganancias para los más desprotegidos”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

