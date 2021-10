Concentración tras al último accidente laboral en El Ejido

miércoles 13 de octubre de 2021 , 14:55h

Escucha la noticia

UGT y CCOO se han concentrado a las puertas del edificio sindical por la muerte de un trabajador de 40 años, tras precipitarse desde unos 10 metros de altura, cuando realizaba tareas de reparación en el tejado del almacén de El Ejido.



Los sindicatos denuncian las cifras alarmantes de fallecidos en lo que va de año, recordando que solo en nuestra provincia han sido 10 las victimas mortales mientras que realizaban su actividad laboral. A ello se suma los casi 100 fallecidos en Andalucía y los 400 de todo el territorial nacional.



Para UGT y CCOO Almería se trata de una situación intolerable apuntado directamente a la actitud de los empresarios, que como indica la Ley son los máximos responsables de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, siendo una de las principales causas de las muertes en nuestra provincia. Las contrataciones en su inmensa mayoría temporales, precarias y de muy corta duración favorecen que se produzcan este tipo de accidentes debido a la falta de formación en Prevención de Riesgos Laborales y llevando a ser nuestra provincia una de las que se encuentran en lo más alto en los índices de siniestralidad, no solo del territorio andaluz sino a nivel nacional.



Por ello, es necesario según afirman los sindicatos, que los empresarios apuesten por este tipo de formación, además de contar de un delegado por zonas para poder vigilar y denunciar estos casos de siniestralidad. especialmente en aquellas empresas que por numero de trabajadores no posean un delegado propio.



Por último, ambas fuerzas exigen transparencia a las administraciones públicas ya que en muchos casos no trasciende ningún tipo de información sobre los accidentes que se producen a quienes son los encargados de velar por la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, desde CCOO y UGT Almería se reclama un plan de choque y otras estrategias para abordar esta lacra, como es que la inspección de trabajo cuente con una unidad especializada en Prevención de Riesgos Laborales y que sus plantillas se aumenten de forma importante para poder hacer el trabajo de vigilancia.