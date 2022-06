Economía Las exportaciones alcanzan la "cifra récord" de 2.369 millones de euros en el primer cuatrimestre lunes 20 de junio de 2022 , 16:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las exportaciones de Almería alcanzaron en el primer cuatrimestre de 2022 la cifra récord de 2.369 millones de euros, con el mejor superávit de las provincias, de 872 millones de euros, y la segunda mejor tasa de cobertura, del 158 por ciento, resultado de la diferencia con unas importaciones de 1.498 millones de euros, que suben un 103 por ciento en este periodo. Así lo ha trasladado Extenda en una nota, en la que apunta que la provincia de Almería le coloca como tercera provincia exportadora, con el 16,8 por ciento del total de las ventas andaluzas. De este modo, crecen las ventas de ocho de los diez primeros productos exportados, entre los que lideran las ventas las hortalizas, con 1.662 millones de euros, el 70 por ciento del total y un alza del 18,6 por ciento; seguidas de las manufacturas de piedra y yeso, con 238 millones de euros, el 10,1 por ciento, que suben un 24 por ciento; y frutas, con 71 millones de euros, el tres por ciento y un descenso del 38 por ciento interanual. En cuarto lugar, están los productos cerámicos, con 71 millones de euros, el tres por ciento y subida del 23,3 por ciento; seguidos de plásticos y sus manufacturas, con 57 millones de euros, el 2,4 por ciento y aumento del 16,3 por ciento; sal, azufre y yeso, con 34 millones de euros (1,4 por ciento) y alza del 10,3 por ciento; plantas vivas y productos de la floricultura, con 33 millones de euros (1,4 por ciento) y bajada del 3,4 por ciento. Las semillas y frutos oleaginosos también figuran entre las principales exportaciones, con 18 millones de euros (0,8 por ciento) y subida del 13,5 por ciento. Le siguen los productos de las industrias químicas, con 17,8 millones de euros (0,8 por ciento), que es el que más crece al cuadruplicar su dato (356 por ciento); y aceites esenciales, con 17 millones de euros (0,7 por ciento), con una subida del 85 por ciento. En cuanto a los mercados, suben las exportaciones a sus 20 primeros mercados. Encabeza las ventas Alemania, con 578 millones de euros, el 24,4 por ciento y un alza del 18,1 por ciento; seguido de Reino Unido, cono 300 millones de euros, el 12,6 por ciento y una subida del 4,2 por ciento; y Francia, con 269 millones de euros, el 11,3 por ciento y aumento del 10 por ciento. En cuarto lugar, está Países Bajos, con 220 millones de euros, el 9,3 por ciento y ascenso del 20,9 por ciento, el segundo mayor del ranking de los diez primeros; seguido de Estados Unidos, con 145 millones de euros, el 6,1 por ciento y aumento del 18,7 por ciento; Italia, con 122 millones de euros, el 5,1 por ciento y crecimiento del 13,8 por ciento; Polonia, con 114 millones de euros, el 4,8 por ciento y alza del 19,3 por ciento; Bélgica, con 58 millones de euros, que es el mercado que más crece de los diez primeros, con una subida del 41 por ciento; Suecia, con 53 millones de euros, el 2,2 por ciento e incremento del 20 por ciento, el tercero mayor del 'top 10'; y Portugal, con 52 millones de euros, el 2,2 por ciento y un aumento del 11,7 por ciento interanual. Almería registra por segundo año consecutivo un nuevo récord de exportaciones para con unas ventas de 4.898 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento del 13,9 por ciento respecto a 2020 (récord anterior con 4.300 millones de euros). Con ello, es la cuarta provincia exportadora, con el 14,2 por ciento del total, acumulando un superávit comercial de 2.235 millones de euros, el mayor entre las provincias, y una tasa de cobertura del 184 por ciento, la mayor entre las provincias también. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

