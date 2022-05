El PSOE critica que el PP no haya acabado la Autovía del Almanzora que ellos proyectaron en 1986

jueves 26 de mayo de 2022 , 14:50h

Juan Antonio Lorenzo recuerda que los dos tramos hacia la A-7 que están en obras "los dejó preparados el PSOE" y que en los tramos que faltan para llevar la autovía hasta Baza, el PP no ha hecho "nada"

Los cabezas de lista del PSOE por Almería y Granada para las elecciones andaluzas, Juan Antonio Lorenzo y Noel López, han mantenido este jueves una reunión de trabajo en el municipio granadino de Baza, en la que han reivindicado la necesidad de que la Autovía del Almanzora se termine por su parte occidental, permitiendo así la conexión del Valle del Almanzora con la Comarca de Baza mediante una vía de alta capacidad.

Los socialistas han asegurado que esta vía es una prioridad para el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, mientras que el Gobierno de Moreno Bonilla de ha dado “ni un paso adelante” en estos tres años y medio para terminarla, faltando así a la promesa que hicieron en las anteriores elecciones andaluzas.

Historia y datos La Autovía del Almanzora se ideó en 1986 por un Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, yse incluyó su recorrido en la elaboración del Plan General de Carreteras de Andalucía como un tramo de conexión de la Autovía del Mediterráneo con la Autovía Sevilla-Granada, aunque sin inversiones concretas en varios tramos ni previsión temporal. No fue hasta el año 2005 cuando se puso la primera piedra de esta infraestructura que se incluyó en los sucesivos planes de infraestructuras con el compromiso de su finalización. Lejos de finalizar las obras, la Junta incluyó la Autovía del Almanzora dentro de su plan de ajuste para reducir el déficit público en 2010. En marzo de 2012 se firmó el contrato, mediante colaboración público-privada, para la construcción, conservación y explotación del tramo de la Autovía del Almanzora entre Purchena y la Autovía del Mediterráneo (A-7), que discurre exclusivamente por la provincia almeriense. La construcción de estos dos tramos (Purchena-Fines y La Concepción-Autovía del Mediterráneo) se fijó en 123 millones de euros (IVA incluido del 18%). El contrato incluía la conservación durante 30 años desde el inicio de las obras de todos los tramos entre Purchena y la A-7, los ya puestos en servicio y los que estaban entonces en fase de obra adjudicada a otras empresas. Años después, en 2018, el anterior Gobierno de la Junta tomó la decisión política de resolver el contrato con una indemnización de 16,6 millones. Aunque el PSOE niega que se haya hecho nada, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio dirigida ya por el PP, presentó en enero un informe al Consejo de Gobierno sobre el balance de las obras de la Autovía del Almanzora en la última legislatura. En tres años, la Junta ha invertido 49.654.854 euros para la finalización de la principal comunicación de la comarca del mármol de Almería con la Autovía del Mediterráneo (A-7). El actual Gobierno andaluz ha dado así un impulso a esta infraestructura, con la ejecución y finalización, en otoño pasado, del tramo El Cucador-La Concepción, y el inicio en verano del tramo para la conexión con la A-7, que se encuentra ya al 12% de ejecución. Este tramo en obras, adjudicado a la UTE formada por las constructoras San José, Eiffage y Pérez Jiménez por 24 millones, cuenta con una longitud de 3,6 kilómetros. Se proyecta con calzadas separadas por sentido de circulación, en las que cada una de ellas consta de dos carriles de 3,5 metros, arcén exterior de 2,5 metros, arcén interior de un metro y berma de 1,1 metros. Para separar ambas calzadas se proyecta una mediana de 6,00 metros de anchura entre bordes exteriores de los arcenes interiores. A lo largo del trazado, se hace necesaria la ejecución de dos nuevos enlaces, situados al inicio y al final del tramo. El primero estará situado en el kilómetro 3,2 de la nueva autovía para facilitar el acceso a la nueva central fotovoltaica y las pedanías de La Concepción y El Palacés y será de tipo diamante con pesas (glorietas). El último enlace sirve de conexión entre la nueva autovía A-334 y la A-7, con una tipología más compleja, ya que también incluye la conexión de la AL-7106 con ambas autovías y con la zona de servicios situada en la calzada derecha (dirección Murcia) de la A-7. El trazado salva a su paso el Barranco del Muerto mediante un viaducto de 45 metros. En estos meses se han desarrollado las labores de desbroce, excavación, saneo y relleno en el tronco de la nueva autovía, se ha completado la colocación de las cinco obras de drenaje transversal previstas en el tronco y se está avanzando en la construcción de dos estructuras del tronco: la ya mencionada del Barranco del Muerto y la situada en la Vereda de la Cuesta Blanca. A principios de noviembre pasado finalizaron las obras del tramo de 3,3 kilómetros entre El Cucador y La Concepción, con seis meses de antelación sobre los plazos previstos. La UTE formada por Construcciones Tejera y Martín Casillas lo ejecutaron por 25,6 millones de euros. El origen del tramo se localiza en el inicio de los ramales del enlace de El Cucador, perteneciente al tramo Albox-El Cucador. La autovía continúa en dirección sureste, atravesando el río Almanzora con un puente de 300 metros de longitud, además del barranco del Llorón y la rambla del Agua. El acceso a la autovía para los habitantes de la zona se facilita mediante dos enlaces. El primero supone la terminación del enlace de El Cucador y da servicio a la pedanía del mismo nombre, así como a la localidad de Zurgena y la pedanía de la Alfoquía. El segundo enlace se encuentra al final del tramo y obedece a la necesidad de regular el tráfico proveniente de La Concepción, El Palacés y Zurgena, así como de facilitar el acceso a la central fotovoltaica situada en las inmediaciones de la autovía. En este tramo solamente se ejecutan los ramales para los movimientos relacionados con el oeste hacia y desde Albox y El Cucador. El resto del enlace se están ejecutando con las obras del siguiente tramo.

Tres años y medio más tarde, lo único cierto es que los dos tramos que se encuentran en obras para conectar la Autovía del Almanzora con la A-7 “son los que dejó el Partido Socialista preparados, organizados y financiados”, según ha recordado Juan Antonio Lorenzo. “El Gobierno del PP, apenas tomó posesión, lo único que hizo fue ir y hacerse una foto, y allí mismo prometer que iban a terminar la autovía; esa es la promesa que hizo Moreno Bonilla a los almerienses y a los granadinos y es una promesa incumplida”, ha censurado.

En este sentido, el responsable socialista ha acusado al Gobierno de Moreno Bonilla de haberse olvidado de la parte más occidental de la autovía, a la vista de que no ha dado ningún paso nuevo para llevarla hasta Baza. “Tienen un proyecto terminado para el siguiente tramo, un tramo entre Fines y Purchena, este proyecto está completamente terminado y no han sido capaces ni de licitarlo ni de ponerlo en marcha; y, además, tienen también el estudio informativo para el tramo entre Baza y Fines, un tramo de unos 50 kilómetros, en el que tampoco han avanzado nada”, ha detallado.

Para Juan Antonio Lorenzo, el “silencio” que mantienen la consejera de Fomento y el propio Moreno Bonilla en torno a esta infraestructura es “sospechoso”. “Queremos saber si entre los planes del PP para esta próxima legislatura se encuentra esta vía de alta capacidad que necesitan las provincias de Almería y Granada, porque el PSOE, lo puedo decir alto y claro, sí se compromete a terminar esta autovía, tal y como lo estaba haciendo”, ha sentenciado.

En este punto, Lorenzo Cazorla ha recordado que, en su etapa de gobierno, el PSOE estaba construyendo la Autovía del Almanzora: “Había obra, había programación, había concatenación de los tramos, porque cuando un tramo estaba en obra, el otro estaba en licitación, y así se iban superponiendo los tramos”. Sin embargo, “ahora la autovía está parada, porque no hay ya proyectos nuevos e, incluso teniendo un proyecto y un estudio informativo que dejó hechos el PSOE, no han sido capaces de expropiar ni licitar nada”, ha reiterado. “Es probable que no tengan intención de seguir, pero deberían decirlo”, ha considerado.

El representante del PSOE de Almería ha recordado que la Autovía del Almanzora constituye una infraestructura “básica, importante y altamente necesaria”, por ser la salida natural a la costa de la provincia de Jaén y todo el norte de la provincia de Granada y, permitir, además, “el alivio de la infraestructura industrial” de la comarca almeriense de mármol. Además, ha recordado que la autovía conecta el Valle del Almanzora en su sentido Este-Norte con la capital de España, con el núcleo comercial de Baza y su entorno y facilita el desplazamiento hasta el hospital de Baza desde muchos pueblos del Alto Almanzora que están adscritos a este centro hospitalario, por resultar el más cercano.

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE de Granada a las Elecciones al Parlamento de Andalucía, Noel López, ha remarcado que la autovía del Almanzora “está llamada a convertirse en un eje de desarrollo económico y de crecimiento para el territorio”. “Somos conscientes de la necesidad que existe y para el PSOE es un compromiso a sacar adelante cuando volvamos a retomar el rumbo de Andalucía a través de un gobierno socialista liderado por Juan Espadas, que conoce muy bien las reivindicaciones del territorio”, ha apuntado.

López ha asegurado que no entiende “cómo la Junta ha sido capaz de cerrar un año con superávit cuando hay infraestructuras tan demandadas como ésta. Moreno Bonilla le ha robado la ilusión y el tiempo a estas dos comarcas”. “El 19 de junio las y los andaluces tendremos que decidir entre seguir estancados en el retroceso del PP o avanzar de la mano de Juan Espadas y del PSOE”, ha apostillado.

Finalmente, el alcalde de Baza, Manuel Gavilán, en representación de los responsables locales de ambas comarcas, ha expuesto la importancia de vertebrar el territorio y ofrecer oportunidades a la población mediante la autovía del Almanzora. “Cuando vemos los años que han pasado del actual Gobierno de la Junta y que aquello que tanto se dijo se va quedando en poco, no nos queda otra que reivindicar aquello que puede ser la esencia de la propia supervivencia de la zona”, ha concluido.