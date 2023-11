Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Condenados a prisión tres hombres por secuestrar a otro por una deuda de drogas

lunes 30 de octubre de 2023 , 06:30h

La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto penas de entre tres y cuatro años de cárcel a tres hombres que secuestraron a otro por una supuesta deuda de 29.000 euros derivada de un negocio de drogas que salió mal. La víctima fue retenida durante varias horas en un coche y amenazada con armas y violencia, hasta que los secuestradores decidieron liberarla por consejo del suegro de uno de ellos. Un cuarto hombre ha sido absuelto por falta de pruebas.

Según la sentencia los hechos ocurrieron el 23 de septiembre de 2020, cuando la víctima fue citada en la explanada del Estado de los Juegos del Mediterráneo por uno de los acusados, que le reclamaba el dinero que había perdido en una operación de compraventa de droga. Al llegar al lugar, los otros dos acusados se bajaron del coche y lo introdujeron a la fuerza en el vehículo, iniciando un viaje hasta Fines.

Durante el trayecto, los secuestradores le exigieron que les devolviera el dinero o que les dijera dónde estaba, llegando a pedirse una pistola entre ellos y a decirle que era el único secuestrado al que no habían cortado algo. La víctima, que no opuso resistencia por miedo a su vida y a la de su familia, no pudo darles ninguna respuesta satisfactoria.

Al día siguiente, los secuestradores recibieron una llamada del suegro de uno de ellos, que les aconsejó que soltaran al rehén y que arreglaran el asunto por otras vías. Así lo hicieron, pero en el camino de regreso a Almería fueron interceptados por la Policía Nacional en Viator, que había sido alertada por un testigo del secuestro.

El tribunal ha considerado probado el delito de detención ilegal y ha aplicado distintas penas según el grado de participación de cada acusado. Así, ha condenado a cuatro años de prisión a los dos que actuaron como “verdaderos brazos ejecutores del secuestro” y a tres años al tercero, que tuvo una intervención menos activa y evitó mayores sufrimientos al rehén. El cuarto acusado ha sido absuelto al no quedar acreditada su implicación en los hechos.

La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.