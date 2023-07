Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Conoce el hotel almeriense distinguido por ‘Buenas Prácticas en Materia de Empleo Turístico’ martes 25 de julio de 2023 , 15:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Manuel Carrasco, Ronda y las Bodegas González Byass, entre los Premios Andalucía del Turismo, Los galardones vienen a reconocer la labor de empresas, organizaciones o personas en favor del turismo en la comunidad

El cantante y compositor Manuel Carrasco, el Ayuntamiento de Ronda, las Bodegas González Byass, la Casa de Andalucía en Barcelona, los hoteles Valle del Este y Suite Generis, las empresas Nomads Turismo y 1yCeros, la trabajadora Eva de Dios Martínez y la empresaria María del Carmen Ángeles Úbeda son los galardonados este año en los Premios Andalucía del Turismo 2023. Los galardones, que se han dado a conocer hoy tras el fallo del jurado, reconocen desde la Junta la labor en favor del turismo en Andalucía en diez categorías, como son ‘Excelencia Turística de Instituciones, Asociaciones o Fundaciones’, ‘Trayectoria empresarial’, ‘Trabajador o Trabajadora’, ‘Buenas Prácticas en Materia de Empleo’, ‘Comunicación’, ‘Formación e Investigación’, ‘Innovación’, ‘Accesibilidad e Inclusividad’ ‘Destino de Excelencia’ y ‘Embajador o Embajadora’. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha destacado la contribución de los galardonados a la promoción de la imagen de Andalucía, así como a la generación de riqueza y empleo en la comunidad, “con compromiso, entrega y una apuesta por su tierra que han merecido el reconocimiento del jurado”. En este sentido, ha incidido en que “son el ejemplo de que contamos con un equipo humano y un patrimonio territorial y empresarial que hacen que nuestro destino uno de los mejores del mundo”. Así, como ’Embajador’, el premio se concede a Manuel Carrasco, cantante y compositor onubense nacido en Isla Cristina que ha llevado consigo el espíritu andaluz durante su exitosa y consolidada carrera musical, en la que ha obtenido numerosos premios, varios Discos de Platino por sus ventas y ha cosechado el cariño y admiración del público. En ‘Trayectoria Empresarial Turística’, se reconoce a las Bodegas González Byass, empresa jerezana con 185 años de antigüedad que ofrece en sus instalaciones experiencias alrededor del turismo enogastronómico, generando más de 200.000 visitas cada año. El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) recibirá el galardón al ‘Destino Turístico de Excelencia’, como enclave de interior de Andalucía de gran relevancia, en el que su patrimonio cultural y natural ejercen de locomotora del turismo local con más de 1,7 millones de visitantes anuales. Por su parte, se concede a la Casa de Andalucía en Barcelona el premio ‘Excelencia Turística de Instituciones, Asociaciones o Fundaciones’, por su labor de promoción de la comunidad desde una entidad sin ánimo de lucro que tiene como único fin promover, defender, difundir y fusionar la cultura y raíces andaluzas. La categoría ‘Buenas Prácticas en Materia de Empleo Turístico’ recae en Valle del Este Hotel Golf Spa, resort del Levante Almeriense en el que prima la calidad en el servicio prestado al cliente y en el que el 100% de la plantilla cuenta con contrato fijo, alcanzando además un 67% de representación de mujeres en los cargos directivos. En la modalidad de ‘Comunicación’ el premio es para Nomads Turismo, empresa sevillana con 15 de años de trayectoria que ofrece soluciones digitales para todo tipo de negocios, que responden al perfil del nuevo viajero digital que visita Andalucía en busca de experiencias. La empresa malagueña 1yCeros recogerá el premio otorgado en ‘Formación e Investigación Turística’, por la herramienta que comercializa a través de su marca comercial Guidum y que permite a los visitantes reservar y visualizar de manera fiable y cómoda productos y servicios turísticos. En ‘Innovación Turística’ se reconoce al Hotel Boutique Suite Generis de Córdoba, que apuesta por la digitalización, la domótica y el tratamiento de datos a través de la inteligencia artificial para facilitar a los huéspedes la estancia en sus instalaciones y ofrecer un servicio personalizado. Además, en ‘Accesibilidad e Inclusividad Turística’, el jurado ha concedido el premio a la empresaria María del Carmen Ángeles Úbeda, quien tras sufrir un accidente en 2012 se formó en turismo accesible, estableciendo su propia agencia de viajes especializada en la atención a personas con diversidad funcional. Y en la categoría de ‘Trabajador o Trabajadora del Sector Turístico’, el galardón se entrega a Eva de Dios Martínez, guía de turismo local de Jaén y presidenta y socia fundadora de la Asociación Provincial de Guías Oficiales de Turismo, quien ha diseñado y ejecutado una veintena de rutas provinciales y más de 30 itinerarios temáticos en Jaén capital. Estas distinciones, cuya entrega tendrá lugar el 28 de septiembre en Jaén coincidiendo con las celebraciones con motivo del Día Mundial del Turismo, consisten en una escultura de un artista andaluz y un diploma acreditativo. Este reconocimiento conlleva la posibilidad de que las personas o entidades galardonadas hagan uso en su identidad corporativa de la mención ‘Premio Andalucía de Turismo’ unida al año de concesión. El jurado, presidido por el viceconsejero de Turismo, Cultura y Deporte, Víctor González, está compuesto por responsables del departamento y de las ocho delegaciones territoriales, representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de los sindicatos UGT-A y CC.OO.-A, así como personalidades de reconocido prestigio en el ámbito turístico. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.