Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Conoce las asociaciones animalistas subvencionadas por el Gobierno lunes 02 de enero de 2023 , 12:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Equinac, La Huella Blanca y Corazones Felinos de El Ejido recibirán estas ayudas, que se han otorgado a asociaciones de toda España en régimen de concurrencia competitiva El Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha concedido subvenciones a tres entidades de Almería dedicadas a la protección animal para contribuir al desarrollo de su labor. Las organizaciones que recibirán estas ayudas, que se han concedido en régimen de concurrencia competitiva, es decir, a aquellas entidades que han presentado mejores proyectos, son la Asociación para el rescate y protección de la fauna, ‘Equinac’ (3.514,81€), la Asociación protectora de animales ‘La Huella Blanca’ (4.568,82€) y la Asociación ‘Corazones Felinos’ de El Ejido (3.669,91€). “Traslado mi enhorabuena a estas tres entidades por la subvención que van a recibir y que, sin duda, contribuirá a que puedan seguir desarrollando una labor muy importante en la protección de animales callejeros y de las colonias felinas”, señala el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. Martín destaca que el Gobierno de España está dando numerosos pasos en favor de la protección animal: tras reconocer a comienzos de 2022 a las mascotas como seres sintientes por ley (antes se consideraban cosas o bienes), el pasado agosto aprobó la Ley de Protección Animal, que entrará en vigor este año. La nueva norma incorporará cambios encaminados a poner fin a la crueldad y el maltrato animal en nuestro país y, entre otros aspectos, incorpora la violencia instrumental como agravante para casos en los que los animales son empleados como instrumentos en caso de violencia de género. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Gracias al Gobierno de España

