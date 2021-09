Sánchez Teruel critica ahora el urbanismo vinculado a los campos de golf

sábado 25 de septiembre de 2021 , 11:17h

José Luis Sánchez Teruel, parlamentario socialista por Almería, ha criticado la proliferación de campos de golf que se produjo en Andalucía, pero obviando que fue precisamente cuando gobernaba la Junta su propio partido que dio alas al turismo vinculado a este deporte.

Las declaraciones las hizo en el transcurso de una Proposición No de Ley (PNL) con la que reclamaba que se regularan las instalaciones de energías renovables en Andalucía, argumentando que “más vale prevenir y que lamentar” y dijo que “me recuerda la problemática que se vivió en la época de la especulación urbanística con los campos de golf, en donde no había municipio que no se preciase de tener un campo de golf y más de 2.000 viviendas”. Añadió que ante eso “se tuvo que actuar y se tuvo que regular”, razón por la que pedía que se tomaran medidas en el tema de las renovables para un desarrollo sostenible.

El hecho es que fue con el PSOE en el Gobierno de Andalucía con el que se alcanzaron los 120 campos de golf, y que fue el modelo estrella de turismo que se llevaba a FITUR y del que presumían los distintos consejeros del ramo.

El Gobierno socialista presumía de que en una década se habían triplicado el número de jugadores de golf en Andalucía, y en 2010 el consejero de Turismo, Comercio y Deportes, Luciano Alonso, destacaba la importancia de este deporte y su tándem con el turismo, ya que su práctica tiene un impacto en la región superior a los 500 millones de euros anuales, generando, además, más de 4.000 puestos de trabajo y atrayendo a casi 400.000 turistas al año. Evidentemente, esos turistas tendrían que alojarse en algún sitio.

Precisamente el PSOE fue quien impulsó durante sus años de gobierno el Decreto del Golf, por el que se podía declarar “de interés turístico” cualquier urbanización relacionada con un campo, lo que desató la fiebre urbanística a la que hacía referencia Sánchez Teruel. Valga como ejemplo que el primero que recibió esa catalogación fue El Següesal (Barbate), promovido por Bogaris y con 1.690 viviendas adosadas, así como una hípica, colegio privado y otros servicios exclusivos. El proyecto fue excluido del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de La Janda por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA), pero paralelamente, la Junta tramitó su declaración como complejo “de interés turístico” el 26 de julio de 2011 por acuerdo del Consejo de Gobierno.

En la provincia de Almería también se han producido durante mandato socialista actuaciones urbanísticas vinculadas a los campos de golf criticadas por los ecologistas.