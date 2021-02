Sucesos Controlado el incendio declarado en Gádor miércoles 24 de febrero de 2021 , 09:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Plan Infoca) trabaja en la noche de este martes en sofocar un incendio declarado en el término municipal de Gádor, en Almería. Para combatir las llamas, el Infoca ha desplegado dos grupos de bomberos forestales y un vehículo pesado de extinción. A las 4.30 horas de la madrugada de este miércoles ha sido dado por controlado, y siguen en tareas de remate y liquidación. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

