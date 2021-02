El 57% de los municipios de Almería no tiene policía local

miércoles 24 de febrero de 2021 , 08:55h

De esta forma no disponen de ella para controlar, por ejemplo, el cumplimiento de la normativa anticovid-19

El 57% de los municipios de Almería no tiene ni un solo policía local, según los datos de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, a fecha 2 de julio de 2020, y que han sido consultados por Noticias de Almería. De esta forma, en más de la mitad de los municipios de la provincia, los ayuntamientos carecen de medios humanos para vigilar y hacer cumplir la normativa anticovid-19.

En ese listado se recoge que es la capital el que tiene más agentes, en concreto 220, y le sigue Roquetas de Mar con 116, y después El Ejido con 85.

Hace ahora cinco años que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía inició la tramitación del anteproyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía, que obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a contar con una plantilla mínima de cinco agentes de policía local.

La nueva ley, que modifica la normativa vigente desde el 2001, incide en la selección de los futuros policías locales, la nueva regulación del régimen de formación, la racionalización de las plantillas, el establecimiento de unos criterios mínimos de proporcionalidad entre las diferentes categorías y la asociación de municipios con escasos recursos para garantizar el acceso a unos servicios suficientes. Los municipios de menos de 5.000 habitantes podrán disponer también de estos efectivos previa autorización de la Junta, o bien atribuir las funciones a los denominados vigilantes municipales.

En este caso, todos los municipios almerienses de más de 5.000 habitantes cumplen con la norma, mientras que entre los que tienen menos, y por tanto no es obligatorio que tengan este Cuerpo, encontramos casos como el de Abla o Abrucena, con más de 1.200 vecinos que tiene un agente, mientras que Canjáyar o Chirivel carecen de él, e incluso Serón con más de 2.000 no tiene ninguno, y Fiñana, un municipio menos poblado que Fines, tiene tres policías y el otro ninguno. Balanegra y Zurgena, con una población similar, superior a los 3.000 habitantes, resulta que el primero no tiene ningún agente y el segundo tiene 3.