Deportes Contundente victoria del Juvenil a domicilio en Torremolinos lunes 04 de abril de 2022 , 12:39h

Adrián fue el protagonista del partido con cinco de los ocho goles de su equipo Contundente victoria la conseguida el sábado por el Juvenil División de Honor Inagroup Hortofrutícola Las Norias El Ejido Futsal a domicilio ante el Torremolinos por 3-8, en un encuentro plácido y cómodo para los pupilos de Miguel Brugarolas en el Palacio de San Miguel. El conjunto celeste salió desde el comienzo del partido con una alta intensidad para intentar superar cuanto antes la derrota sufrida la semana anterior ante el Real Betis. Y es que con los puntos que aún quedan en juego en las últimas seis jornadas, los ejidenses siguen teniendo opciones de alcanzar la segunda plaza, hecho que pasa por ganar los encuentros que restan y esperar los resultados del conjunto bético. Es por ello que los chicos de Miguel Brugarolas salieron a por todas y a los pocos minutos del inicio Adrián conseguía el 0-1. El joven ala almeriense fue el protagonista del partido, ya que suyos fueron cinco de los ocho goles de su equipo. Así, el conjunto celeste ya dejaba el partido prácticamente sentenciado al descanso con una ventaja de 1-6 en el marcador. En la segunda parte, el técnico celeste le dio aún mayor protagonismo a los cadetes que viajaron con la expedición, con bastantes minutos para Ander, Sebi y Óscar, con el objetivo de que poco a poco vayan conociendo la categoría en la que jugarán la próxima temporada. El conjunto ejidense volverá a jugar el próximo sábado a las 20 horas en el Pabellón Municipal de El Ejido ante el Motril.

