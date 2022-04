Deportes Derrota del Femenino ante Roldán lunes 04 de abril de 2022 , 12:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El próximo fin de semana visitarán a La Algaida del que tan solo les separa un punto El equipo femenino Inagroup Mabe El Ejido Futsal no consiguió este sábado hacerse con la victoria ante Roldán en el Pabellón de Deportes de Santa María del Águila. El encuentro comenzó con las celestes bien posicionadas en pista y con mucha intensidad. Y es que sabían del peligro y potencial de Roldán, al que supieron mantener a raya los primeros minutos y generar buenas ocasiones de peligro que no conseguían, sin embargo, culminar en gol. Así, en el minuto cinco eras las visitantes las que conseguían ponerse por delante en el marcador por mediación de Carmen María y poco después ampliaban la ventaja hasta el 0-2 antes del ecuador de la primera mitad. Pese al marcador en contra, las chicas de Rubén Roncero mantuvieron el ritmo de juego y buscaron acortar distancias, pero en el minuto 15, un minuto negro, Roldan conseguía tres goles consecutivos. La mala suerte en el despeje de un balón hacía que las visitantes hicieran el 0-3. Pocos segundos después era un saque de banda en largo el que le costaba el 0-4. En ese momento, el técnico celeste trataba de buscar un cambio de ritmo en el partido y contener al conjunto murciano sacaba el juego de cinco, del que también sacaban provecho las visitantes para poner en ese minuto 15 el 0-5 aprovechando un robo de balón con portería vacía de las locales. En la segunda mitad, Marina acortaba distancias con el 1-5 en el minuto 27 en un gol de penalti y las celestes continuaban apostando por el juego de cinco para apretar a las visitantes y conseguir acercarse en el marcador. Alba Camacho, sin embargo, marcaba dos tantos aprovechando las pérdidas de las celestes con portero-jugador, haciendo el 1-7. Paula García conseguía en el minuto 31 el 2-7, pero el tanto de Ana Rubio en el 33 de juego, que ponía el 2-8 en el marcador para el equipo de Roldán llevaba al conjunto celeste a abandonar el juego de cinco. Un resultado con el que finalizaría el partido. El próximo fin de semana, las celestes tendrán que visitar a Desguaces París La Algaida, del que tan solo le separa un punto en la clasificación. 2 INAGROUP MABE EL EJIDO FUTSAL: Coke, Marina, Celia, Rosa y Rocío Molina. También jugaron Gádor, Laura Barranco, Paula García y Mari Rubí. 8 EL BARRANQUILLO ROLDÁN STV FS: Toñi, Clara, María Valsera, Alba Camacho, Carmen. También jugaron Gema, María, Alba Martínez, Judit y Ana Rubio. GOLES: 0-1 (6') María; 0-2 (7') María; 0-3 (15') Toñi; 0-4 (16') Alba Camacho; 0-5 (20') Alba Camacho; 1-5 (27') Marina; 1-6 (28') Alba Camacho; 1-7 (31') Alba Camacho; 2-7 (31') Paula García; 2-8 (33') Ana Rubio. ÁRBITROS: Claudio Hiticas, José Antonio Raya y Jesús Cruz. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

