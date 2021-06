Capital El edificio del Tercer Sector se llamará 'Espacio Alma' martes 01 de junio de 2021 , 18:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha mantenido un encuentro telemático con todas ellas para, además de la elección del nombre, informarles sobre el estado de ejecución del inmueble El edificio que albergará a colectivos y asociaciones del Tercer Sector, en el barrio de La Goleta, ya tiene nombre. ‘Espacio Alma’ ha sido la propuesta más votada por las propias asociaciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad. “Hemos querido que sean ellas las que eligieran el nombre de este inmueble que será un referente de inclusión y diversidad en Almería y a nivel nacional y creemos que ha sido una muy buena elección, ya que representa la singularidad de este espacio”, ha explicado la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, tras la reunión telemática mantenida con más de una treintena de asociaciones para abordar este tema y también informarles del estado de ejecución del edificio, “prácticamente terminado”. ‘Alma’ es el acrónimo que define letra a letra el sentido del espacio: Área Libre y Multisensorial en Almería. Área porque es un espacio completamente abierto, sin límites. Libre, donde los usuarios no encontrarán ningún obstáculo. Multisensorial, pues compartirán la zona asociaciones con todo tipo de discapacidad y podrán trabajar las sensaciones, la percepción y lo sensorial en sus múltiples vertientes. Almería, el lugar idóneo para este proyecto. Lo que se resume, según ha explicado Laynez, en que “somos un espacio con alma”. Estado del edificio Durante la reunión, Laynez telemática ha explicado a todos los representantes de las asociaciones en qué punto se encuentra la ejecución del inmueble que “va a suponer un antes y un después en la relación de la administración pública local con los colectivos del Tercer Sector, y también las propias relaciones entre ellos mismos”. “El edificio está prácticamente terminado, por lo que calculamos que se recepcione a lo largo del mes de junio o julio”, ha apuntado. “Será en ese momento -ha continuado- cuando empecemos el proceso de equipamiento y climatización del inmueble, de más de 2.000 metros cuadrados, con una partida superior a los 300.000 euros”. Un equipamiento que incluye algo tan importante como la señalización de interior, que lo hará cinco por cien accesible o, lo que es lo mismo, permitirá llegar a la accesibilidad universal. Laynez también ha aprovechado para informarles sobre las características del edificio, compuesto de cuatro plantas (sótano, baja, primera y segunda) en las que habrá dos gimnasios, dos salas de fisioterapia, espacios de coworking, salas para talleres, una sala multisensorial, de lactancia… Incluso un salón de actos con capacidad para más de un centenar de personas. “Todo bajo la premisa que nace este edificio: que las asociaciones puedan compartir recursos y trabajar en red para mejorar la atención que se presta a las personas que más lo necesitan”, ha afirmado. Los representantes de la más de una treintena de asociaciones que han asistido a la reunión telemática han agradecido “la apuesta por la inclusión” del Ayuntamiento de Almería y han expresado “la ilusión” con el futuro edificio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

