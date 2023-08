Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cooltural Fest 2023 agota todos sus abonos generales

miércoles 16 de agosto de 2023 , 19:00h

De récord. Cooltural Fest ultima los detalles y cuenta las horas para que su sexta edición tome la ciudad con cerca de 70 bandas y más de 80 horas de programación en directo hasta el próximo domingo, 20 de agosto. Un año en el que, una vez más, el festival que organiza Crash Music y el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, volverá a batir sus propios registros. De hecho, la pasada semana se agotaron los abonos vips (‘Be Cool’) y esta semana ha ocurrido lo mismo con los abonos generales, siendo la primera vez que se agotan incluso antes de que comience el festival. Tan sólo quedan a la venta muy pocas entradas individuales para la jornada del viernes y para la del sábado, por lo que el ‘sold out’ está más que garantizado.

Hay que recordar que con el objetivo de aligerar esperas, Cooltural Fest está acreditando a los compradores de abono en la Oficina Municipal de Turismo de Almería (Paseo de Almería, 12) desde el pasado lunes. Seguirán allí el miércoles y jueves, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 y el viernes de 10.00 A 14.00 horas. También se podrá realizar en la Fiesta de Bienvenida ‘Sustain Al-Bility’, en el Parque de las Almadrabillas, de 18.00 a 1.00 horas y, finalmente, en el Recinto de Conciertos del Feria el viernes de 17.00 a 3.00 horas y el sábado de 17.00 a 2.00 horas. También es posible recargar la pulsera para aliviar colas a través de la web www.coolturalfest.com.

Con el objetivo de ayudar a descongestionar el tráfico en días en los que se prevé un intenso tránsito y aglomeración de vehículos, Cooltural Fest ha habilitado un Bus Lanzadera con transporte de ida y vuelta en autobús desde varias paradas de Almería hasta el Recinto de Conciertos, donde se realizan los conciertos los días 18 y 19 de agosto y viceversa, con parada especial en ‘Escenario Playa’, junto a la Faluca, donde se desarrollan los conciertos diurnos. La ida funcionará de 18:00h a las 22:00h (viernes) y de 17:00 a 22:00 (sábado), con parada exclusiva hasta las 20:00h junto al Escenario Playa.

El servicio de vuelta operará entre las 00:00h y las 6:00h de manera ininterrumpida. El ticket servirá tanto para el viernes, como para el sábado, habrá varias paradas por la ciudad de Almería (Avda. Mediterráneo San Luis, Parque Carrefour, IES Celia Viñas y Parada en el Zapillo –Avda. Cabo de Gata 134) y será exclusivo para ‘coolters’ con ticket de Bus Lanzadera. Se puede adquirir en la web.

Mañana, fiesta de bienvenida gratuita ‘Sustain Al-Bility’

El Parque de las Almadrabillas recibirá mañana jueves, 17 de agosto, su fiesta de bienvenida a la altura de las expectativas que contará, por orden de actuación, con Billy Flamingos (19.20h), flamantes ganadores del concurso de bandas que ha contado con más de un centenar de formaciones y artistas inscritos desde todos los lugares de España y alguno internacional, Chica Sobresalto (20.20h), Bely Basarte (21.25h) Kitai (22.35h) y Nancys Rubias (00.00h). La post party seguirá en Club Berlín con We Are Not Dj e Isaac Corrales.

La fiesta de bienvenida se denominará este año ‘Sustain Al-Bility’, ya que se enmarca dentro de la difusión de los objetivos ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de acuerdo a la Agenda 2030 de la ONU). Durante el festival se va a realizar una ambiciosa campaña de comunicación para promocionarlos. Habrá un stand informativo y de concienciación de los ODS en todos los recintos y actividades de Cooltural Fest, actividades de dinamización en el recinto principal y la fiesta de Bienvenida del jueves.

Viernes, sábado y domingo

El viernes, 18 de agosto, el Recinto de Conciertos del Ferial contará en sus dos escenarios con Lori Meyers, Fangoria, Amaia, Ainoa Buitrago, Alice Wonder, Amatria, Arde Bogotá, Besmaya, Cariño, Kora, Morreo, Samuraï y Ultraligera y los dj’s Desorden Sonoro Djs, Eddie Mikaze y Taao, mientras que el Escenario Playa vivirá la primera de sus tres jornadas con Carlos Vudú y El Clan Jukebox, Hoonine, Íñigo Merino, Javiera Mena, Lia Kali y Soledad Vélez.

Para el sábado, 19 de agosto, se contará en el Recinto de Conciertos con Vetusta Morla, Viva Suecia, La M.O.D.A., Alavedra, Colectivo Da Silva, Cupido, Franvvi, Merino, Monte Terror, Raule, Second, Siloé y Turmalina, además de los dj’s Ale Acosta Dj Set, Mobox y Don Fluor. Por su parte, el Escenario Playa tendrá a Airbag, Barry B, Gara Durán, Jacobo Serra, Las Ligas Menores y Paula Mattheus. Además, será la primera de las sesiones de la Ruta Gastromusical, con Animadora, Carmesí y Se Ha Perdido Un Niño.

El domingo, 20 de agosto, Cooltural Fest ofrecerá un cierre por todo lo alto desde el Escenario Playa, con Biznaga, Código Bushido, Depresión Sonora, El Niño De La Hipoteca, Jimmy Barnatán, Javypablo, Luis Brea, Mercedes Cañas, Serial Killerz y Tira y Afloja Djs, además de contar con otra jornada de Ruta Gastromusical, en este caso con los grupos Gazelle Thomsonn, Lady Banana y Venga, Bea.

Hay que recordar que el festival también persigue que sea una experiencia plena e inclusiva, gracias a la reconocida y premiada labor de la Fundación ‘Music For All’ y, además, dando ejemplo al contar con una banda como Código Bushido, cuyo vocalista tiene una discapacidad visual.