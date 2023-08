Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cooltural Fest calienta motores con el espectáculo infantil ‘Teatro sobre ruedas’

martes 15 de agosto de 2023 , 17:35h



Como ya viniera realizando en los últimos años, Cooltural Fest sigue ampliando sus líneas de actuación y convertirse en un evento que se disfruta no sólo en el Recinto de Conciertos del Ferial, sino también con muchas propuestas de entrada libre en numerosos espacios de la ciudad, como el Escenario Playa junto a la Faluca o en la Ruta Gastromusical en la Plaza del Mercado y Puerta de Purchena, y también para todas las edades, como ocurrirá en el Parque de los Periodistas mañana, miércoles, 16 de agosto, a partir de las 20.00 horas con Cooltural Kids y la obra “Teatro sobre ruedas”. Todo ello organizado y coordinado por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y Crash Music.

Formado por Marta Sitja, Txell Cabanas e Iván Lionel, Teatro Sobre Ruedas es un espacio itinerante, diáfano y multidisciplinar que explora nuevas formas de expresión artística, destinado para ser disfrutado en familia y para los más pequeños de la casa. La compañía nació dentro del marco de proyectos emergentes de la Feria Internacional de Teatro de Igualada, en el año 2017. Hizo su estreno oficial en Fetén (Feria de Teatro de Niños y Adolescentes de Gijón) en el 2018 y desde esa fecha ha presentado más de 300 funciones en España, Portugal y Francia.

Teatro Sobre Ruedas ha recorrido hasta la fecha más de treinta provincias y ha sido habitado por cientos de artistas nacionales e internacionales, dando luz, color, variedad y grandeza al escenario de La Barraca y La Tartana, en un claro homenaje y referencia expresa a la legendaria compañía itinerante creada en su día por Federico García Lorca con el objetivo de acercar el teatro y su arte a lugares donde no es frecuente.



También mañana, Bely Basarte en la Alcazaba

En el marco de las actividades previas, Bely Basarte, artista que participará en la Fiesta de Bienvenida “Sustain-Al-Bility” del jueves en el Parque de las Almadrabillas, ofrecerá un showcase acústico junto a la Torre de la Vela de la Alcazaba, en colaboración con la delegación de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cita que agotó invitaciones apenas unos minutos después estar disponibles. La cantante, compositora y productora madrileña se define como “pop policromático”, con canciones honestas e influencias punk, rock y R&B. Con una carrera afianzada y un público fiel en España y Latinoamérica. En este caso será a partir de las 22.00 horas.



Detalles de la programación



Seis ediciones después de su nacimiento, Cooltural Fest ha cuadriplicado su presupuesto, ha triplicado los espacios donde se desarrolla y más que duplicado su nivel de asistencia. Mientras otros festivales de España han tenido que echar el cierre por el exceso de oferta o porque no han podido superar aquella cicatriz provocada por las restricciones de la pandemia, Cooltural Fest 2023 ofrece una edición más grande que nunca, con casi 70 bandas y artistas, con más horas de música, haciendo crecer sus propuestas de entrada libre, generando más puestos de trabajo y sin olvidar su carácter inclusivo, tanto para público como para trabajadores, o su desarrollo sostenible.

Los nombres propios incluyen a los grupos más requeridos en todos los festivales del país, sin olvidar tampoco a los valores emergentes que serán las grandes del futuro a medio plazo, junto a otras propuestas accesibles y otras más de autor, dj’s, incluso también actividades para los más pequeños de la casa.

El miércoles, 16 de agosto, el ‘Teatro Sobre Ruedas’ de Cooltural Kids encenderá los motores para que el jueves, día 17, se celebre la Fiesta de Bienvenida junto al Cable Inglés, en el Parque de las Almadrabillas, con Nancys Rubias, Bely Basarte, Chica Sobresalto, Kitai y Billy Flamingos (ganadores del concurso de bandas). La post party seguirá en Club Berlín con We Are Not Dj e Isaac Corrales.

El viernes, 18 de agosto, el Recinto de Conciertos del Ferial contará en sus dos escenarios con Lori Meyers, Fangoria, Amaia, Ainoa Buitrago, Alice Wonder, Amatria, Arde Bogotá, Besmaya, Cariño, Kora, Morreo, Samuraï y Ultraligera y los dj’s Desorden Sonoro Djs, Eddie Mikaze y Taao, mientras que el Escenario Playa vivirá la primera de sus tres jornadas con Carlos Vudú y El Clan Jukebox, Hoonine, Íñigo Merino, Javiera Mena, Lia Kali y Soledad Vélez.

Para el sábado, 19 de agosto, se contará en el Recinto de Conciertos con Vetusta Morla, Viva Suecia, La M.O.D.A., Alavedra, Colectivo Da Silva, Cupido, Franvvi, Merino, Monte Terror, Raule, Second, Siloé y Turmalina, además de los dj’s Ale Acosta Dj Set, Mobox y Don Fluor. Por su parte, el Escenario Playa tendrá a Airbag, Barry B, Gara Durán, Jacobo Serra, Las Ligas Menores y Paula Mattheus. Además, será la primera de las sesiones de la Ruta Gastromusical, con Animadora, Carmesí y Se Ha Perdido Un Niño.

El domingo, 20 de agosto, Cooltural Fest ofrecerá un cierre por todo lo alto desde el Escenario Playa, con Biznaga, Código Bushido, Depresión Sonora, El Niño De La Hipoteca, Jimmy Barnatán, Javypablo, Luis Brea, Mercedes Cañas, Serial Killerz y Tira y Afloja Djs, además de contar con otra jornada de Ruta Gastromusical, en este caso con los grupos Gazelle Thomsonn, Lady Banana y Venga, Bea.

Desde el Recinto de Conciertos del Ferial, pasando por el escenario Playa junto a la Faluca que está frente al Auditorio Municipal Maestro Padilla, como en los escenarios del centro, la ruta gastromusical o Cooltural Kids, con iniciativas para ‘los coolters’ más pequeños de la casa, la sexta edición de Cooltural Fest busca seguir creciendo y convertirse, como ya lo es para miles de festivaleros de toda España, en una cita imprescindible para el público dinámico ávido de experiencias, que aprovecha también el resto de bondades que ofrece la ciudad.

Hay que recordar que el festival también persigue que sea una experiencia plena e inclusiva, gracias a la reconocida y premiada labor de la Fundación ‘Music For All’ y, además, dando ejemplo al contar con una banda como Código Bushido, cuyo vocalista tiene una discapacidad visual.

Los últimos abonos para Cooltural Fest, que organiza el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, siguen a la venta en distintos formatos y con varias ofertas en www.coolturalfest.com y, quedan las últimas entradas individuales para el viernes, 18 de agosto, y el sábado, día 19. Hay que recordar que tanto Cooltural Kids, como la Fiesta de Bienvenida, el Escenario Playa y la Ruta Gastromusical son de entrada libre hasta completar aforo, por lo que Cooltural Fest es mucho más que un festival, llevando la música a toda la ciudad durante cinco días.