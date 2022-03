Almería Cortadas por nieve las carreteras de Las Menas, Calar Alto y Alto de Velefique-Bacares domingo 06 de marzo de 2022 , 18:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



La nieve ha obligado este domingo a cortar las carreteras de la AL-5406 Las Menas, la AL-3202 Alto de Velefique-Bacares y, por último, la AL-4404 Calar Alto, que se ha unido por precaución a las dos mencionadas anteriormente, ya que estas ya se encontraban cortadas desde la tarde-noche del pasado sábado. Así lo han informado fuentes de la Diputación de Almería a Europa Press, quienes han señalado también que las cadenas son obligatorias para circular por la AL-5407 Collado Ramal. La Diputación informaba este viernes que mantiene activo el Plan de Vialidad Invernal que coordina el Área de Fomento de cara a atender cualquier incidencia en los más de 1.200 kilómetros que constituyen la red de carreteras provinciales ante la llegada de un temporal. El dispositivo tiene a disposición de todos los municipios los medios humanos y técnicos de las Brigadas de Carreteras, así como un equipo de refuerzo externo para optimizar la capacidad de respuesta ante las incidencias que se puedan presentar, según ha recordado la Diputación en una nota. El vicepresidente de Diputación y diputado de Fomento, Ángel Escobar, señalaba que, hasta el momento, "solo se están produciendo cortes al tráfico en vías de alta montaña que tienen un itinerario alternativo para prevenir cualquier accidente". "Como siempre en esta época del año y ante la previsión de bajas temperaturas y fenómenos climatológicos adversos estamos preparados para atender cualquier imprevisto y mantener, siempre, en perfecto estado con las máximas garantías de seguridad la red viaria provincial. Además, tenemos la capacidad de ampliar este dispositivo si la situación lo requiere con medios complementarios", decía. El dispositivo del Plan Viario Invernal de Diputación se compone de 70 efectivos entre los que configuran las brigadas y el equipo de maquinistas de la Institución Provincial, así como el apoyo a través de las contratas responsables de conservación, más el refuerzo que sea necesario si la incidencia obliga a ello. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

