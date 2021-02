Sucesos Cortado un sentido de la autovía A-7 en El Ejido por un accidente entre dos camiones viernes 26 de febrero de 2021 , 20:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En el pleno de la Diputación de Almería La circulación en sentido Almería de la autovía A-7 permanece cortada tras un accidente entre dos camiones a la altura del municipio almeriense de El Ejido este viernes, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El suceso se ha producido a las 16,00 horas en el kilómetro 411, cuando han colisionado dos camiones, lo que ha provocado el corte total al tráfico de los dos carriles en sentido creciente de la circulación hasta el 408, según fuentes de la Dirección General de Tráfico. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Bomberos de Consorcio del Poniente, quienes han liberado a uno de los conductores al quedar atrapado tras el choque, Policía Local y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) para atender a los dos conductores de los vehículos implicados. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

