Las voluntades se demuestran con hechos

viernes 26 de febrero de 2021

La semana que estamos a punto de cerrar ha acogido dos reuniones telemáticas de singular relevancia para la ciudad: la reanudación de las obras del prolongación del Paseo Marítimo y el soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad. De ambas salimos con moderada y contenida satisfacción, pero hasta que no pasemos de las musas al teatro prefiero mantener una actitud cautelosa a la espera del desarrollo de los acontecimientos.



El miércoles, el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, arrancaba a Costas el compromiso para el reinicio, en abril, de las obras de prolongación del Paseo Marítimo, después de dos años paradas, así como para la convocatoria, en el último trimestre del año, del concurso de ideas para la ejecución del proyecto que unirá éste con el Paseo de Ribera.



Un día más tarde, nuestro alcalde, y tras la reunión de la Comisión Técnica, anunciaba que forzaría la convocatoria del Consejo de Administración de la Sociedad 'Almería Alta Velocidad' con el objetivo de abordar la segunda fase del proyecto de integración del ferrocarril, así como sus propuestas de financiación, tras largas y largas del Ministerio de Fomento. No va a hacer falta. Sólo unas horas después del anuncio, el Ministerio convocaba para el día 24 de marzo el demandado Consejo después de casi tres años en blanco. ¿Había necesidad de llegar a esta situación? Ninguna, pero en Almería hemos pasado de recibir al ministro de Fomento, entonces el popular Iñigo de la Serna, cada tres meses, a no saber nada del actual, José Luis Ábalos, en los más de dos años en el cargo. Ni de él ni de su secretario de Estado, Pedro Saura.



En la citada reunión técnica, a la que solamente el Ayuntamiento ha podido acudir hasta ahora en busca de respuestas a las reclamaciones sobre el soterramiento, se nos trasladó además el compromiso de que recuperaremos el tráfico y la conexión ferroviaria, llegando el tren a la Estación Intermodal, a finales del segundo trimestre del año. Lo dicho, ver para creer.



Por el bien de la ciudad esperamos que ambos proyectos despeguen de una vez desde la colaboración y la lealtad institucional que siempre se ha brindado por parte de este Equipo de Gobierno, y que no siempre ha sido correspondida. Lo que sí tenemos claro desde el Ayuntamiento es que la mejor forma de demostrar las voluntades son los hechos y así se lo vamos a exigir al Gobierno de España.