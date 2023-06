Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Cortes de tráfico de este fin de semana en Almería viernes 23 de junio de 2023 , 15:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa de que, con motivo de la ejecución de las obras que se vienen ejecutando en la barriada de Los Molinos, correspondiente al proyecto EDUSI Bajo Andarax de ‘Rehabilitación de Áreas Degradadas del Barrio de Los MOLINOS’, promovido por la Diputación Provincial, a partir del próximo lunes, 26 de junio, se procederá al corte de tráfico en Carrera del Mamí, quedando su acceso limitado a servidumbre. La zona objeto de actuación, como se señala en el mapa adjunto, incluye desde la glorieta de Carretera de Níjar hasta la intersección con la calle Zeus y permitirá el acceso a Carrera del Mamí a servidumbre a través de calles adyacentes, siempre que el desarrollo de la obra así lo permita. En consecuencia de lo anterior, las líneas L-3 y L-8 del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros de Almería verán afectados sus respectivos recorridos al paso por Carrera del Mamí. De tal forma, los itinerarios de desvío de las dos líneas afectadas serán los siguientes: Desde Ctra. De Nijar giro a izquierda a Ctra. Alhadra y Av. Reverenda Madre Mª Aznar. Quedan sin servicio las paradas ubicadas en los siguientes viales: C/ Mamí, C/ Zeus y C/ La Fuente de Los Molinos, con la siguiente relación de paradas afectadas: P82 Los Díaz

P116 Mamí–Cauce

P126 Mamí–Iglesia

P127 Mamí, 140

P156 Zeus

P161 La Fuente Durante los trabajos se van a reubicar provisionalmente las diferentes baterías de contenedores dispuestas en la Carrera del Mamí y desde el Ayuntamiento de Almería se pide disculpas a conductores, peatones, vecinos y comerciantes de la zona por las molestias que puedan ocasionarse con motivo de las obras. El Ayuntamiento de Almería informa de los cortes de tráfico que se producirán este fin de semana debido a: SEMANA CULTURAL DE LA AAVV ALBAHACA (LAS CHOCILLAS) FECHA: Del 23 al 25 de junio HORARIO: De 20.00 a 24.00 horas LUGAR: Calle Rosalía de Castro, junto a la puerta de la asociación. Día 23, de 20.00 a 24.00 horas: Tradicional sardinada y degustación de sangría. Día 24, a las 19.30 horas: Juegos Infantiles en la asociación. Día 25, a partir de las 14:00 horas: Paella Popular TRASLADO DEL CRISTO DE LA ESCUCHA (CASCO HISTÓRICO) FECHA: Sábado, 24 de junio HORARIO: De 20.30 a 21.30 horas ITINERARIO: Salida desde el Convento MM Concepcionistas Franciscanas (Las Claras), calle Jovellanos, Mariana, Plaza Administración Vieja, Cervantes, Plaza de la Catedral, General Castaños, José Angel Valente y al templo del Convento de Las Puras. PROCESIÓN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS 500 VIVIENDAS FECHA: Domingo, 25 de junio HORARIO: De 20.30 a 22.00 horas ITINERARIO: Salida desde la Plaza Serafín, Avenida de Madrid, calle de las Alpujarras (parte alta), Avenida del Mediterráneo (se cruza por la rotonda), Lentisco, Nogal, Plaza Albardín, Nogal, Plaza Coscoja, Nogal, Plaza Gayuba, José María Artero, cruza la Avenida del Mediterráneo hasta la vía de servicio, en dirección descendente, Jacinto Benavente, Avenida de Madrid y Parroquia de San Pablo, en la Plaza del Padre Serafín.

