Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Cortes de tráfico en Almería por obras de conexión de depósitos de agua miércoles 31 de mayo de 2023 , 07:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los conductores y vecinos de Almería deben tener en cuenta que se van a producir cortes de tráfico en varias calles de la ciudad debido a las obras de conexión de los depósitos de agua entre la Pipa Alta y San Cristóbal. Estas obras tienen como objetivo mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en la capital. Los cortes de tráfico afectarán a los siguientes tramos: Carretera de Níjar, entre la rotonda del Pabellón Moisés Ruiz y la rotonda de la Avda del Mediterráneo, desde el 31 de mayo hasta el 9 de junio.

Carretera de Ronda, entre la intersección con calle San Juan Bosco y la rotonda del Pabellón Moisés Ruiz, desde el 1 hasta el 9 de junio.

Calle San Juan Bosco, desde el 2 hasta el 9 de junio.

Avenida Federico García Lorca, desde el 5 hasta el 9 de junio. El Ayuntamiento de Almería pide disculpas por las molestias que puedan ocasionarse y recuerda que estas obras son necesarias para garantizar el servicio de agua potable en la ciudad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.