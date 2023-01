Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Cortes de tráfico en El Alquián este sábado viernes 20 de enero de 2023 , 20:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa del corte de vías urbanas en El Alquián que se producirá el domingo, 22 de enero, de 09.00 a 12.30 horas, con motivo de la celebración de la XII Carrera Popular CD Espartanos, la III Milla y l a X Carrera del Menor. Horarios e itinerarios: 09.30 horas. Salida de la Carrera del Menor en distintas distancias y categorías; prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. El recorrido será entre la explanada del IES de El Alquián y el bulevar hasta el restaurante ‘Los Arcos’, a la altura de la calle Rapala y regreso. 10.00 horas. Salida de la Milla Urbana desde el IES El Alquián, sigue por el bulevar del Alquián hasta la intersección con la calle Poesía y regreso. 10.30 horas. Salida de las pruebas de 5 y 10 kilómetros. El recorrido de la prueba de los 10 kilómetros es el siguiente: Salida desde la explanada del IES de El Alquián -Bulevar dirección Almería hasta intersección con la calle Poesía - bulevar dirección Retamar -Campo de fútbol - giro a la derecha en dirección a la playa de El Perdigal, paralelo al aeropuerto, hasta cruzar por túnel de desagüe del barranco Rambla Tabernas de El Alquián por debajo de la carretera Costacabana-Retamar - carril de tierra hasta el chiringuito de El Alquián - Torre de El Perdigal (km 5) - giro de 180° dirección Retamar-Rambla Morales - túnel de desagüe- carretera de Níjar - bulevar a la altura de la calle Poesía - giro 180° dirección a instituto de El Alquián (Meta). El recorrido de la prueba de los 5 kilómetros es el siguiente: El recorrido coincide con los 10 kilómetros. Al llegar al chiringuito se coge dirección Retamar y a 500 metros, junto a la rambla del gaseoducto, gira a la izquierda buscando las instalaciones del gaseoducto. Al llegar a ese punto se busca el túnel de la rambla para subir al campo de fútbol, se coge el carril izquierdo de la carretera y al llegar a la explanada del instituto entran en Meta. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

