Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Cortes de tráfico la próxima semana en Almería sábado 24 de junio de 2023 , 11:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa de las afecciones y/o cortes de tráfico que se puedan producir a lo largo de la próxima semana, consecuencia de los trabajos programados en el marco de las obras de conexión de los depósitos de agua entre la Pipa Alta y San Cristóbal. Las actuaciones previstas en el marco de esta actuación, a partir del lunes, 26 de junio, serán de fresado, aglomerado y de señalización horizontal, en este último caso en horario nocturno. Los trabajos de fresado y aglomerado afectarán principalmente a las calles Camino Cruz de Caravaca y Camino de La Molineta, programándose también en este capítulo las obras de asfaltado sobre la calle Mercurio, previsiblemente a partir del miércoles, día 28 de junio En lo que respecta a la señalización horizontal, los trabajos programados se llevarán a cabo en horario nocturno. De acuerdo a esta programación, las calles afectadas serán Estrella Errante, Rambla Iniesta, Carretera de Níjar, Carretera de Ronda y San Juan Bosco, donde ya se ha venido realizando parte de dicha señalización.

Desde el Ayuntamiento de Almería se pide disculpas a conductores, peatones, vecinos y comerciantes de estas zonas por las molestias que puedan ocasionarse con motivo de estos trabajos.

