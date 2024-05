Capital Ampliar Cortes de tráfico por la manifestación del 1-M miércoles 01 de mayo de 2024 , 07:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia MANIFESTACIÓN UGT Y CCOO El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico rodado que se producirán durante mañana miércoles, 1 de mayo, debido a:

HORARIO: De 10.45 a 13.00 horas ITINERARIO: Salida desde la sede de la Autoridad Portuaria (Muelle de Levante), calle Reina Regente, Plaza Emilio Pérez, Avda. Federico García Lorca (en sentido descendente de los vehículos) hasta Rambla Obispo Orberá, continuando hasta Puerta de Purchena.

