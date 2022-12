Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Cortes de tráfico por la San Silvestre 2022 sábado 24 de diciembre de 2022 , 19:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Por la celebración de la XV Carrera Popular El Ayuntamiento de Almería informa de los cortes de tráfico que se producirán el domingo, 25 de diciembre, desde las 12.00 y hasta las 20.30 horas, por la celebración de la XV Carrera Popular San Silvestre 2022. a prueba se celebra sobre un circuito cerrado al que los corredores deberán dar dos vueltas, con un recorrido total de 6 kilómetros, con Salida y Meta en el tramo de la Avenida Federico García Lorca comprendido entre las calles Gregorio Marañón y Paco Aquino y que se desarrollará por el siguiente itinerario: Avda. Federico García Lorca, sentido ascendente, cambio de sentido altura de la calle Murcia, Avda Federico García Lorca, sentido descendente, Obispo Orberá, Puerta de Purchena, Paseo de Almería, sentido descendente, Plaza Emilio Pérez (Circular), Avda Federico García Lorca, sentido descendente, (en este tramo la carrera va en sentido contrario al trafico), giro a la derecha a la altura Obispo Orberá hacia Colegio la Salle, Avda Federico García Lorca, sentido ascendente, hasta la Meta, a la altura de la Salle. CORTE DE TRAFICO: Los horarios previstos por la organización para distintas actividades es el siguiente: De 12.00 a 22.00 horas: corte de la Avenida Federico García Lorca, sentido ascendente, en el tramo comprendido entre las calles Doctor Gregorio Marañón y Poeta Paco Aquino para el montaje y desmontaje de equipamientos. De 18.00 a 19.00 horas: corte de la Avenida Federico García Lorca, sentido ascendente, en el tramo comprendido entre la Avenida de la Estación y Doctor Gregorio Marañón para la colocación de los participantes previa a la salida de la carrera. De 18.30 a 20.30 horas: corte de las vías afectadas por el circuito cerrado de la carrera. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

