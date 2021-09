Cosentino ficha a David Bisbal para un ciclo de conciertos con la OCAL

Dos de los máximos emblemas de Almería unen sus fuerzas en un pionero y exclusivo proyecto musical, en el que David Bisbal se atreve por primera vez con una serie de conciertos en clave filarmónica.





La definición de “Filarmonía” es pasión y entusiasmo por la música. Bajo este espíritu, la firma Cosentino, compañía líder mundial en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura y diseño, y el artista David Bisbal unen de nuevo sus trayectorias para impulsar un proyecto singular y único para ambos. David Bisbal Filarmónico by Cosentino es una iniciativa musical promovida por la firma en clave de “RE”. Dicha clave refleja unos valores muy concretos, vinculados a Almería, y comunes tanto a David como a Cosentino, como son el esfuerzo, la capacidad de superación y de reinvención, el inconformismo y el espíritu emprendedor.



En este sentido el proyecto, ideado hace unos años por Francisco Martínez-Cosentino, Presidente de Grupo Cosentino, se traduce un espectáculo único y singular de carácter filarmónico, donde el artista abordará sus canciones más emblemáticas y conocidas en un formato clásico-sinfónico-lírico. En un ciclo de cuatro conciertos únicos en España (Almería, Madrid, Granada y Málaga) David estará acompañado por la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), dirigida por Michael Thomas, y contará con la dirección y los arreglos orquestales del compositor, también almeriense, Juan Cruz Guevara.



La presentación del proyecto tuvo lugar en Cosentino City Madrid. En el acto estuvieron presentes el propio David Bisbal; Juan Cruz Guevara, acompañado del violinista y concertino de la OCAL, Jose Vélez; y en representación de Cosentino, Eduardo Cosentino, Vicepresidente Global de la firma y CEO de Cosentino NorthAmerica, y Santiago Alfonso, Vicepresidente de Comunicación y Reputación Corporativa.





Para el artista este proyecto supone un nuevo desafío en su carrera que, además de generar interesantes nuevos hallazgos musicales, nos descubrirá a un David Bisbal totalmente diferente y que sorprenderá a sus fans y a todo el público. Con David Bisbal Filarmónico by Cosentino, David quiere dar un paso más allá en su carrera, pero sin perder su esencia.



En palabras del propio David “estoy realmente emocionado porque este proyecto me va a permitir cumplir uno de mis sueños más deseados a nivel musical. Soy admirador de este tipo de formatos y proyectos tan importantes. Estoy seguro que gracias a este ciclo de conciertos, y con el trabajo a desarrollar tanto con Juan Cruz como con la OCAL, voy a crecer como músico, como cantante y voy a explorar nuevos rincones de mi voz”.



Por su parte, para Cosentino se trata de una nueva demostración de su compromiso real y tangible con la cultura, el arte y la sociedad. Una apuesta rupturista e innovadora en la promoción musical, de la mano de otro referente almeriense a nivel mundial.



“Nuestra compañía defiende y busca siempre aunar esfuerzos. Sumar talento en busca de sinergias que sean únicas e inspiradoras. Después de varias colaboraciones y una relación cercana durante muchos años con David, teníamos claro que debíamos volver a cruzar nuestros caminos. Y hacerlo a través de una idea ambiciosa, que emocionase y que, además, proyectase los valores comunes que ambos tenemos, y que son propios de nuestra tierra. Estoy convencido que esta serie de conciertos sorprenderán y emocionaran a todos, y tendrán su continuidad en el futuro”, declaró Eduardo Cosentino.



Para el compositor Juan Cruz Guevara, Premio Reina Sofía de Composición Musical, “estamos frente a todo un reto desde el punto de vista musical, orquestal y de producción. Pero al mismo tiempo está siendo apasionante y muy emocionante darle un nuevo vestido a una larga lista de temas que ya forman parte de la cultura popular, no solo de España sino a nivel internacional. Trabajar con un profesional de la talla de David es un placer y, bajo este formato de concierto filarmónico, vamos a redescubrirle todos de una forma única”.



Las entradas para este ciclo exclusivo de conciertos (Almería, 13 de noviembre; Madrid, 22 de noviembre; Granada, 4 de diciembre; y Málaga, 8 de diciembre) estarán a la venta a partir de la primera semana de octubre.