Cosentino fomenta la biodiversidad con “Care For the Planet”

lunes 14 de junio de 2021 , 16:00h

Sustenta y Cosentino organizan la iniciativa de voluntariado familiar “Care for the Planet” en Las Menas de Serón, en la Sierra de los Filabres, en colaboración con Serbal y el Centro de Investigación de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería (CECOUAL).

Grupo Cosentino, compañía líder mundial en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura y el diseño, junto con la Asociación Ambientalista Sustenta, promueven el proyecto “Care for the Planet” que tiene como misión potenciar la biodiversidad para fijar emisiones de CO 2e en Andalucía. Como parte de este proyecto, la compañía almeriense ha liderado este pasado domingo una acción de voluntariado en familia a nivel local en la zona de Las Menas de Serón, en la Sierra de los Filabres, que ha contado además con la colaboración de la Serbal, y el Centro de Investigación de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería (CECOUAL)

Los organizadores eligieron esta zona de la Sierra de los Filabres por ser un enclave estratégico dentro de la comarca, ya que está actuando como “bosque frontera” frente a la desertización que se está empezando a extender como consecuencia del Cambio Climático. Por ello, y gracias a la colaboración de numerosas familias que en la jornada de ayer se desplazaron a este punto de la Sierra, se pretende hacerles partícipes del Proyecto “Care For the Planet” cuyo objetivo es promover y garantizar la biodiversidad a nivel local mediante la preservación y plantación de especies autóctonas, así como el tratamiento y protección de la masa forestal actual, lo cual repercutirá en la fijación de emisiones de CO 2e .Las familias, y especialmente los más jóvenes, disfrutaron de una ruta interpretativa del entorno de Las Menas para poder conocer la importancia de la biodiversidad, conducida por los representantes de la Asociación Serbal. Asimismo, se recolectaron semillas autóctonas y se abordó su tratamiento, para entender su papel a la hora de garantizar el éxito de una futura repoblación. Finalmente, bajo el lema “Care For your Plant”, se realizó el reparto de una planta para cada familia, con el fin de que la cuiden y la mantengan en sus hogares para poder plantarla después en este entorno en la época de repoblación en otoño.

Y es que este proyecto se ha ideado como una iniciativa a largo plazo y continuada, donde la siguiente fase tendrá lugar entre los próximos meses de septiembre y octubre. No obstante, a lo largo del proyecto habrá varias fases de reforestación en las que las familias podrán seguir involucradas, al igual que se espera sumar a más gente. El objetivo final es tanto crear una mayor concienciación por parte de la sociedad civil y los ciudadanos del entorno local, como proteger y preservar un entorno único. Hay que reseñar que para esta actividad se ha contado con la ayuda fundamental de Jesús Martínez Linares, embajador, científico y divulgador en la lucha contra el Cambio Climático, y fundador de la asociación Sustenta.

“Esta acción se ha enmarcado dentro del programa de nuestra Semana del Medio Ambiente de este año y, al igual que con el lanzamiento de innovaciones como HybriQ® dónde trasladamos que Cosentino no solo “habla” sino que “actúa” mediante los hechos, esta es nuestra forma de llevar las cosas a la realidad. Gracias al acuerdo estratégico alcanzado con Jesús Martínez Linares y Sustenta, hemos podido armar una acción coordinada junto a Serbal y el Centro CECOUAL de la Universidad de Almería. Todo el departamento de Sostenibilidad de Cosentino, así como la organización en general, nos sentimos muy orgullos de estar involucrados en este tipo de colaboraciones entre empresa privada, Universidad, asociaciones y ciudadanos que son clave también para hacer avanzar la sostenibilidad, formar y educar a las futuras generaciones, y dejar un planeta mejor”, declara Antonio Urdiales, Director de Sostenibilidad de Grupo Cosentino.