Cosentino, novedades y acciones virtuales en KBIS 2021

jueves 11 de febrero de 2021 , 13:35h

Cosentino, compañía española líder global en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles para el mundo de la arquitectura y el diseño, da unas pinceladas en KBIS (Kitchen & Bath Industry Show) 2021 sobre los nuevos diseños, colores, aplicaciones y tecnología que vendrán en las próximas semanas para las innovadoras superficies Silestone®, Dekton® y Sensa by Cosentino®. Cosentino participa además en interesantes coloquios virtuales para promover su presencia en el certamen. KBIS supone una cita ineludible para el mundo de la cocina y el baño en Estados Unidos. Esta edición se celebra del 9 al 12 de febrero en un formato completamente online.

“En Cosentino siempre hemos aprovechado los periodos de adversidad para crear oportunidades en favor de la innovación y la creatividad”, afirma Eduardo Cosentino, vicepresidente ejecutivo global de ventas y CEO de Cosentino Norteamérica. “Nos adaptamos rápidamente a las circunstancias y las canalizamos hacia nuevos avances que transformen la opinión de la gente sobre nuestra compañía e impulse nuestro liderazgo sostenible en la industria. Estamos muy orgullosos de poder decir que nuestros procesos de producción se llevan a cabo con un 99% de agua reciclada y un 100% de energía renovable, así como con el uso de material de desecho.”.

Nuevos colores de Silestone® con la pionera tecnología HybriQ+

Una colección de colores de Silestone® se está perfilando para que muy pronto vea la luz, suponiendo una auténtica vuelta a los orígenes de la marca y de la propia compañía Cosentino. Las claves de esta nueva colección serán el mediterráneo, el contacto con la naturaleza y, sobre todo, el color, punto diferencial que hizo a Silestone® liderar la industria de manera distintiva bajo esta seña de identidad.

Esta serie trae consigo un nuevo aire para Silestone®, donde mucho tiene que decir la exclusiva y pionera tecnología HybriQ+, utilizada en su elaboración y lanzada por primera vez en octubre de 2020. HybriQ+ implica una producción sostenible y una composición donde se emplea una formulación híbrida de materias primas minerales y reutilizadas, permitiendo además reducir considerablemente la utilización de sílice cristalina. Al reducir la presencia de sílice en la composición, Cosentino se anticipa también a los requerimientos de futuras legislaciones y favorece una mayor seguridad dentro del sector. Silestone® avanza hacia un presente y un futuro mucho más sostenible, reflejando así su firme apuesta por la economía circular y la gestión sostenible.

Silestone® Loft, primera colección con HybriQ+

Tras su célebre lanzamiento en 2020, la serie Silestone® Loft hace su debut en KBIS 2021. Bajo una inspiración industrial, sus cinco colores, Camden, Poblenou, Seaport, Nolita y Corktown, capturan la esencia de icónicos barrios del mundo con clara estética urbana e industrial. Silestone® Loft se convertía en la primera serie de colores que incorporaba la innovadora tecnología HybriQ+.

Dekton® by Cosentino, propuestas con sello artesano

Innovadores colores, con ricas y profundas texturas, saldrán al mercado en los próximos meses para la superficie ultracompacta Dekton®, rindiendo homenaje a la artesanía. Cosentino reinterpreta la versatilidad, belleza y honestidad del trabajo de los maestros artesanos a través de la mirada tecnológica e innovadora de Dekton®, aportando resistencia, durabilidad y gran formato de piezas. Tecnología y artesanía se retroalimentan bajo este lanzamiento para perfeccionarse e inspirarse mutuamente.

Esta serie llega con la reciente obtención de la neutralidad en carbono de forma íntegra para todo el ciclo de vida (de la cuna a la tumba) de Dekton®, cubriendo los Alcances 1, 2 y 3, desde la extracción de la materia prima hasta el uso del producto y su fin de vida. Este hito constata aún más las buenas prácticas en materia de sostenibilidad y gestión medioambiental de Grupo Cosentino.

Sensa by Cosentino®, la piedra natural con exclusiva protección antimanchas

La piedra natural con especial protección antimanchas Sensa by Cosentino® también está presente en KBIS 2021 con nuevas referencias de cuarcitas y granitos que salen al mercado norteamericano. Sensa by Cosentino® es una superficie de fácil mantenimiento diario y apta para ser utilizada en aplicaciones de interior y exterior. La gama Sensa by Cosentino® nace en la filial del Grupo, Cosentino Latina, ubicada en la ciudad brasileña de Vitória, y que además es uno de los principales exportadores de piedra natural de todo Brasil.

Formatos y modelos 3D

Plato de ducha Gocce de Dekton®. Interesante incorporación a la cartera de baño de Cosentino es el nuevo plato de ducha Dekton® Gocce, fabricado con Dekton Grip+ para garantizar la seguridad y el antideslizamiento. Con tan solo 20 mm de espesor, es ligero y cuenta con la pendiente necesaria para que el agua fluya correctamente. Siendo la integración perfecta para el baño, está disponible en una amplia variedad de colores de Dekton® y rango de medidas.

Lavabo Evita de Silestone®. Lavabo elaborado en una única pieza de Silestone®, gracias a la tecnología Integrity, eliminando juntas de unión para garantizar su perfecta limpieza e higiene. El modelo Evita cuenta con un acabado curvo y suave al tacto. Funcionalidad, tecnología e integración para ofrecer la solución perfecta a los proyectos más exigentes. Tres tamaños de cubeta disponibles en una selección de colores de Silestone® y un rango personalizable de encimera a medida.

Dekton® Optimma. Para una instalación más rápida y sencilla en los revestimientos más comunes de interior, como paredes de duchas o baños, Cosentino presenta Dekton® Optimma, un nuevo formato optimizado para el grosor de tan solo 4 mm, Dekton® Slim. El nuevo Dekton® Optimma cuenta con unas medidas de 260x100x0,4 cm y nace para aprovechar su altura total, haciendo más sencillo su despiece, transporte y manipulado. El diseño ha sido concebido para colocar las tablas verticalmente y así crear un diseño continuo.

Charlas virtuales by Cosentino en KBIS 2021

Cosentino organiza en este marco interesantes charlas virtuales como, por ejemplo, la que reúne a Bill Darcy, CEO de NKBA; Eduardo Cosentino, EVP de Ventas Globales y CEO de Cosentino Norteamérica; y Patty Dominguez, VP del canal A&D de Cosentino Norteamérica, bajo el título “Charlas con el CEO: detrás de la marca”. Daniel Germani, arquitecto y diseñador; Matt Herbert, fundador y director general de Sherwood Outdoor Kitchens; y Young Huh de Young Huh Interior Design, moderados por John McClain, charlan sobre “El auge de las cocinas al aire libre: Benefíciese del exterior.”