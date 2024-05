Economía Ampliar Cosentino se une a la Alianza Europea del Aprendizaje La Alianza EAfA es una iniciativa de la Comisión Europea para promover la formación dual y la movilidad internacional de los estudiantes jueves 09 de mayo de 2024 , 18:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cosentino, compañía líder mundial en la producción de superficies sostenibles para la arquitectura y el diseño, se ha adherido a la Alianza Europea del Aprendizaje (EAfA por sus siglas en inglés), una iniciativa lanzada en 2013 por la Comisión Europea con el apoyo de la Presidencia del Consejo de la Unión, cuyo objetivo es mejorar las oportunidades de aprendizaje y formación de los ciudadanos europeos apostando por la formación dual y la movilidad internacional de los estudiantes. La EAfA reúne a empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones educativas y gobiernos con el objetivo común de crear un ecosistema de aprendizaje más inclusivo y eficaz. La Alianza se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso continuo que debe estar disponible para todos, independientemente de su edad, origen o situación socioeconómica. En línea con su compromiso con la formación de calidad y la colaboración público-privada, Cosentino trabajará con los socios de la EAfA para desarrollar e implementar nuevas soluciones de aprendizaje innovadoras, mejorar la calidad de la educación y la formación, aumentar las plazas formativas, y promover la inclusión y la equidad en el aprendizaje. La compañía almeriense, referente en Andalucía y a nivel nacional en programas de formación especialmente en su modalidad Dual, destina más de 77.076 horas a formación e invierte más de 1,5 millones de € al año en la cualificación de sus trabajadores en materias como Ciberseguridad, desarrollo web, eficiencia energética o química y salud ambiental, entre otras. Unos aprendizajes cada vez más alineados con la doble transición ecológica y digital. Por su parte, como empresa empleadora con más de 6.000 trabajadores a nivel global, Cosentino mantiene una firme apuesta por una educación de calidad como palanca para generar oportunidades laborales y empleo de calidad. En este sentido, Cosentino colabora con 18 centros de estudios repartidos entre las provincias de Almería, Granada y Jaén para implementar cerca de 26 titulaciones diferentes de Formación Profesional Dual. Este compromiso se traduce en que durante el curso 2022-2023, estos ciclos contaron con 76 alumnos/as, 21 alumnos más que el curso 2021-2022. “Nos sumamos a la EAfA como un paso más dentro de nuestro compromiso con la formación y la contribución a la empleabilidad entre nuestros jóvenes. La Alianza demuestra lo relevante que es la colaboración público-privada en la educación, y será un nuevo marco en el que podamos obtener conocimiento, así como compartir experiencias y buenas prácticas. En nuestro caso, sobre todo en lo referente al elevado grado de éxito obtenido por la Formación Profesional Dual en el ámbito industrial, modalidad por la que apostamos desde hace años”, concluye Paco Robles, VP Global de People de Cosentino. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

