Cosentino y Sustenta contra el cambio climático y la protección del planeta

lunes 22 de marzo de 2021 , 19:18h

En el marco del Día Mundial del Agua, la compañía anuncia un acuerdo de colaboración con la Asociación Ambientalista Sustenta, dirigida por el científico y experto medioambiental Jesús Martínez Linares.









Dentro de su política de sostenibilidad y con el objetivo de aplicar con éxito acciones vinculadas a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, Grupo Cosentino, compañía líder mundial en la producción y distribución de superficies para la arquitectura y el diseño, ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Asociación Ambientalista Sustenta, un think tank creado y presidido por el científico y experto en Cambio Climático, Jesús Martínez Linares.



Mediante esta alianza estratégica, la multinacional almeriense reafirma su visión de actuar, desde el ámbito empresarial, como un líder climático a través de distintas medidas y proyectos realmente transformadores en favor de un nuevo modelo económico más sostenible. Asimismo, asume el rol de Embajador Climático a la hora de contribuir a la divulgación de buenas prácticas e innovaciones disruptivas en estas materias, así como en la construcción de nuevas colaboraciones público-privadas.



La sostenibilidad ha centrado gran parte de la estrategia y las inversiones de la compañía en los últimos años. Compromiso que se ha traducido en hitos concretos como su tasa de valorización de residuos, la reducción de emisiones o la eficiencia energética, entre otros. Solo en el último ejercicio, Cosentino ha realizado inversiones en activos ambientales y de seguridad por valor de unos 22 millones de €. Todo ello la ha situado como compañía referente en este ámbito tanto en Andalucía, hecho refrendado en 2019 con el Premio Andalucía de Medio Ambiente, como a nivel nacional con el reconocimiento al proyecto Dekton Neutro en Carbono como uno de los “101 ejemplos empresariales de Acción por el Clima 2020”.



Como afirma Jesús Linares, “Queremos que las empresas sitúen al planeta en el centro”. En este mismo sentido, Antonio Urdiales, Director de Sostenibilidad de Grupo Cosentino, manifiesta que “en Cosentino compartimos totalmente esta visión, y partiendo desde nuestro propio ejemplo, queremos colaborar también con las mejores asociaciones, universidades, empresas, instituciones y expertos, para lograr un modelo económico y de gobernanza que garantice la salud del Planeta y lo sitúe en el centro. Nuestro compromiso es firme, y queremos contribuir a la creación de ciudades y comunidades sostenibles, al uso de energía asequible y no contaminante, a crear trabajo decente, y a desarrollar una producción y un consumo más responsables”.



Gracias a esta alianza, Cosentino contará con el know-how de la plataforma Sustenta, así como con el asesoramiento del doctor en física cuántica gaditano Jesús Martínez Linares. Linares es un reconocido experto internacional en Cambio Climático y embajador del ex vicepresidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Al Gore. Además, entre sus logros se encuentra la obtención de una posición Marie Curie Fellow de la Unión Europea en el prestigioso Instituto Max-Planck de Alemania, el galardón de Embajador Mundial del Cambio Climático de los New York Awards, y fue distinguido también con el Premio Andalucía Medio Ambiente en 2019.



En 2008, creó la Asociación Sustenta con la intención de armar una plataforma integradora que promoviese el “planetarismo” De esta visión nace la Gran Alianza por el Planeta (GAP), un movimiento cívico internacional para “refundar” el planeta desde la sostenibilidad. Desde su nacimiento, Sustenta ha lanzado más de 25 proyectos de sensibilización medioambiental del Cambio Climático, los cuales han llegado presencialmente a decenas de miles de personas. En 2019 refundó la asociación para vincular su trabajo hacía el fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sustenta apuesta por ser un revulsivo, un dinamizador de los ODS de la ONU, actuando además como una plataforma de emprendimiento en ODS y una escuela de divulgación en sostenibilidad.