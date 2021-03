Capital El Ayuntamiento regala 1.300 árboles a los CEIP en el Día Mundial del Árbol lunes 22 de marzo de 2021 , 19:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha señalado que esta iniciativa, enmarcada en el Plan Botania, persigue “aumentar nuestro patrimonio verde y concienciar a las nuevas generaciones”



El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, ha querido conmemorar el Día Mundial del Árbol, que se celebra cada 21 de marzo, regalando a todos los colegios de Infantil y Primaria de la ciudad más de 1.300 árboles y plantas autóctonas del vivero municipal. Una acción que forma parte de la “pedagogía verde que estamos realizando en el marco de nuestro Plan Botania y que creemos que es fundamental para entender nuestro patrimonio verde y valorar la biodiversidad animal y vegetal”, ha señalado la concejala delegada del área, Margarita Cobos.



Acompañada por los concejales de Cultura y Educación, Diego Cruz; y Deporte y Agricultura, Juanjo Segura; Cobos ha visitado este lunes el CEIP San Indalecio de La Cañada, junto a varios jardineros de la empresa concesionaria de Parques y Jardines, la UTE STV Gestión y Albaida, para hacer entrega de estas especies autóctonas que, tal y como ha agradecido su director, Cristóbal Collado, “contribuyen a la tarea de concienciación que hacemos con los niños para tener una mayor sensibilidad hacia lo ambiental cada día”.



A lo largo de este lunes, se repartirán más de 1.300 árboles y plantas en los 65 colegios, tanto públicos como privados, del término municipal de Almería. A cada centro se les hace entrega de unas 20 plantas de cinco especies diferentes: lentisco, palmito, acebuche, madroño y retama.



“Creemos que debemos enseñarles a las nuevas generaciones la importancia de las especies autóctonas, ya que son las que mejor se adaptan a nuestro clima, las que mejor fauna atraen y mayor eficiencia del agua nos dan”, ha explicado Cobos. Junto a estas plantas, se les entrega también un mural explicativo con curiosidades de cada una de estas plantas y un marcapáginas con una poesía del árbol, ya que el 21 de marzo también se conmemora el Día Mundial de la Poesía.





Plantación en el Parque Nicolás Salmerón

En paralelo a esta iniciativa, Margarita Cobos y la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, han participado en la plantación de un nuevo árbol en el Parque Nicolás Salmerón, junto a varios miembros de la Asociación de Vecinos Puerta Europa y de la Asociación de Mayores Gran Sol, encabezados por sus presidentes, Carlos Casares y Antonio Gutiérrez, respectivamente, continuando así con una tradición que nació a petición vecinal en 2016.



Patrimonio verde con acento almeriense

El Plan Botania es una estrategia conformada por más de una treintena de acciones dirigidas a proteger y conservar la biodiversidad del patrimonio verde y hacerlo con acento almeriense. La hoja de ruta marcada para este plan abarca, en un primer momento, hasta 2023 con un alcance económico de más de 24 millones de euros que, eventualmente, podrá ampliarse con partidas específicas y permitirá, entre otros objetivos, consolidar el arbolado urbano con criterios de sostenibilidad.



Entre los objetivos que se marca este Plan están, además de la consolidación del arbolado, otros como revegetar y mejorar el valor ambiental de todos los espacios ajardinados, especialmente los más degradados; mejorar la gestión hídrica de los espacios verdes públicos, convertir el vivero municipal en centro productos de especies autóctonas, promover la biodiversidad en el espacio urbano, fomentar una actitud participativa de los almerienses en la consecución de esa biodiversidad autóctona, escuchar las recomendaciones de los expertos de la Universidad de Almería y, fundamentalmente, hacer que los almerienses sientan esa biodiversidad como un valor propio y, además, diferencial.



Pero, además, el ‘Plan Botania’ incluye otras actuaciones dirigidas a optimizar los recursos hídricos mediante la gestión telemática del riego, vía wifi, sensores de lluvia y viento, etcétera, de cara a que la administración del agua sea la más eficiente. Algo que también se logra mediante la inversión en las redes de riego de los grandes parques de la ciudad como el Parque Nicolás Salmerón, el Parque de las Familias, La Rambla o el Parque Fluvial del Andarax. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

