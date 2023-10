Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Costa de Almería Roquetas consigue la primera victoria en Oro ante el Uneatlántico Pereda domingo 22 de octubre de 2023 , 18:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





El Costa de Almería Roquetas recibió ayer sábado en el pabellón Juan González de El Parador al Uneatlántico Pereda cántabro en el choque correspondiente a la tercera jornada de la División de Honor Oro. El Costa de Almería Roquetas recibió ayer sábado en el pabellón Juan González de El Parador al Uneatlántico Pereda cántabro en el choque correspondiente a la tercera jornada de la División de Honor Oro. Las cántabras llegaban a tierras almerienses con el mismo bagaje que las almerienses, una derrota y un empate en las dos primeras jornadas, por lo que ambas plantillas necesitaban la victoria para ir escapando de los puestos bajos de la clasificación. Y así arrancaba un choque donde el Costa de Almería Roquetas puso toda la carne en el asador. Un gran comienzo de las chicas de Agus Collado, con un parcial de 10-2 en los primeros trece minutos del duelo, permitió encarrilar el encuentro en la primera mitad, donde las de Pereda presentaron diferentes alternativas para acercarse en el marcador, pero siempre topándose con el buen hacer defensivo y una espectacular Mariloli González bajo los tres palos frenaban sus tentativas. Se llegaba así al descanso con un 17-10 que ilusionaba a las de Collado para la segunda parte con los dos primeros puntos a la vista. No decepciono la segunda mitad, de nuevo al minuto trece las locales consiguen un 25-15 que daba sensación de finiquitar el choque. Pero fue desde este momento cuando las santanderinas se pusieron el mono de trabajo y con una defensa individual iban a complicarle la tarde a las almerienses que a falta de 4 minutos veían como las de Pereda se acercaban a tan solo 2 goles, dejando el electrónico en un 28-26 que preocupaba al banquillo y la grada local. Fue a partir de este momento donde la reacción defensiva y ofensiva hizo finalizar el encuentro con un parcial 3-0 y asegurar esa primera victoria en Oro en casa con un 31-28. Tras el encuentro, el tecnico almeriense se mostraba feliz por el partido realizado y los 2 puntos conseguidos, pero sabiendo que hay mucho que mejorar para las siguientes jornadas. "Conseguimos la primera victoria en esta nueva y complicada categoría, sabiendo que no iba a ser fácil, pero llegó. Realizamos un gran encuentro a nivel defensivo que nos ayudó a estar mas sueltas en ataque. Tenemos que seguir trabajando para no tener tantas pérdidas a nivel ofensivo que terminan por lastrarnos y dar opción de goles fáciles al rival. Tenemos una semana dura para preparar el partido ante nuestro gran conocido Ikasa Boadilla, que sin duda será un duelo de alta intensidad y donde vamos a tener que realizar un partido de 10 si queremos llevarnos la victoria”, comentaba Collado. Con esta importante victoria, Costa de Almería Roquetas asciende en la tabla clasificatoria colocándose en la sexta posición con tres puntos, una clasificación tremendamente igualada donde todos los equipos ya han cedido puntos y encuentros muy disputados en todos los pabellones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

