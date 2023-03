Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Costa de Almería Roquetas vuelve a ajustar la zona alta del grupo tras vencer al Ciudad Imperial martes 21 de marzo de 2023 , 09:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Costa de Almería Roquetas volvía al Pabellón Infanta Cristina de Roquetas de Mar para medirse al BM. Ciudad Imperial de Toledo para la disputa de la vigésimo tercera jornada del Grupo D de la División de Honor Plata Femenina. Las almerienses, segundas clasificadas, llegaban a este encuentro conociendo que las líderes, el BM. Sanse, había empatado el sábado en su casa, por lo que la victoria permitiría al combinado de Almería colocarse como colider del grupo. El partido comenzó muy igualado y con intercambio de goles durante los primeros 30 minutos. Las de Toledo ponían el listón ofensivo muy alto con unos primeros minutos con una gran eficacia en el lanzamiento exterior. No se iban a encontrar cómodas las de Agustín Collado a nivel defensivo y esto iba a impedir que el partido se decantase a su favor durante la primera parte, llegando al descanso con un igualado 14-14 que dejaba todo abierto para la segunda mitad. Tras el descanso, la plantilla sabía de la importancia de conseguir los dos puntos y la dinámica defensiva local iba a mejorar a grandes rasgos, dejando a las de Ciudad Imperial en tan solo 8 goles en el segundo periodo. Las de la costa almeriense, comenzaron a distanciarse en el marcador a partir del minuto 40 por una diferencia de 3 goles que iba a continuar aumentando hasta el final del partido. Las buenas defensas provocaron que el equipo se sintiese mas cómodo en ataque y con la capacidad de contraatacar. Cuajando un gran partido a nivel ofensivo para hacerse con la victoria por un 33-22. Tras el encuentro, el técnico Agustín Collado, se mostraba contento por la victoria conseguida y por el partido realizado a nivel ofensivo, sabiendo que esta victoria es muy importante de cara a los dos próximos partidos que esperan a las almerienses fuera de casa ante dos de sus rivales directos, UCAM Murcia (cuarto clasificado) e Ikasa Madrid (tercer clasificado), que van a decidir si el equipo lucha por la fase de ascenso o no. "Hemos logrado hacernos con una gran victoria en un partido que se presentaba complicado después de los primeros treinta minutos disputados. Tuvimos muchos problemas para encontrar el punto defensivo para hacer frente al potente lanzamiento exterior de Ciudad Imperial, teníamos que estar coordinadas y ser disciplinadas, pero la falta de comunicación nos pasó factura. Tras el descanso ajustamos mejor y conseguimos defender para tener así opciones de correr y contraatacar. Era totalmente necesaria esta victoria para afrontar la recta final de la liga de la mejor manera posible. Tenemos dos salidas muy importantes en las siguientes jornadas que nos harán estar matemáticamente en Fase de Ascenso siempre que consigamos ganar ambos partidos, por lo que nos quedan dos autenticas finales", declaraba Collado. La primera de estas finales este próximo sábado. El Costa de Almería Roquetas se desplazará a tierrás murcianas para medirse al UCAM Murcia a partir de las 18:30h en el pabellón de San Basilio de la capital. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Costa de Almería Roquetas vuelve a ser líder en solitario

