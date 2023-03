Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

¿Dónde está Indalecio durante la moción de censura?

martes 21 de marzo de 2023 , 10:40h

El diputado almeriense vinculado por el Mediador a las cenas del Tito Berni en el Ramsés no asiste a la moción de censura

El diputado socialistas por Almería Indalecio Gutiérrez Salinas, no estaba en la mañana de este martes en su escaño del Congreso de los Diputados, donde tenía cita obligada por la moción de censura de Vox contra el presidente Pedro Sánchez. De hecho, se perdió incluso la intervención de Sánchez, y no apareció en el hemiciclo hasta que el candidato propuesto por Vox, Ramón Tamames, comenzó a intervenir.

No se trata de un problema de transporte, ya que los diputados por Almería del PP y de Vox sí estaban allí, pero Indalecio Gutiérrez no. La otra diputada almeriense del PSOE, Sonia Ferrer, ocupó su escaño pasadas las once de la mañana, en mitad del segundo discurso del presidente Sánchez.

Gutiérrez ha estado de actualidad en las últimas semanas, porque su nombre ha aparecido como un habitual de las cenas investigadas en el llamado "caso Mediador", y que precisamente Marco Antonio Navarro Tacoronte, personaje le ha calificado de "el gallo del corral" en esos encuentros en el restaurante Ramses de Madrid, donde el diputado socialista Juan Bernardo Fuentas conocido como Tito Berni, promovía presuntos tratos corruptos ambientándolos con prostitución y drogas.

Gutiérrez no sólo ha negado los hechos, también anunció que tomaría medidas legales contra quienes le implicasen en aquellos hechos, se entiende que en referencia al Mediador.

Insistimos en qeu no puede tratarse de un problema vinculado a las pésimas comunicaciones de Almería, ya que otros sí están.