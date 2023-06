Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Crespo reclama al Estado una flexibilización “al máximo” de la PAC jueves 01 de junio de 2023 , 15:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Solicita también al Ministerio que pida en Bruselas una nueva reserva de crisis para hacer frente al impacto de la sequía en el campo La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha subrayado en el Parlamento de Andalucía que es necesario que “el Estado flexibilice al máximo los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC) para que los productores puedan cobrar las ayudas asociadas”. “No vamos a parar hasta que esto lo consigan nuestros agricultores y ganaderos”, ha aseverado Crespo, apuntando como ejemplos la importancia de suavizar las exigencias relativas a las cubiertas vegetales para el olivar, la carga ganadera o el algodón. En respuesta a una pregunta parlamentaria, Carmen Crespo ha recordado que Andalucía “está llevando la flexibilización de la PAC al máximo” en el marco de sus competencias y se han moderado, entre otros requisitos, cuestiones relativas a cubiertas vegetales que “han contribuido al sector del olivar”, al pastoreo, a la alimentación del ganado ecológico que demandaba el sector ante la falta de lluvia y pasto o a incrementar la superficie de barbecho. La responsable de Agricultura ha afirmado que “no es el momento de sumar más problemas al sector agrario ni de evitar que cobren las ayudas de PAC al completo”. Al respecto, Crespo ha apuntado que es responsabilidad de las Administraciones Públicas evitar que las circunstancias sean “tan difíciles” para los productores del campo y que, como consecuencia, puedan dejar de cobrar “ese 25% de la PAC” que se corresponde con los ecorregímenes. Una cuestión que, a su juicio, “se podría solucionar si se atienden las alegaciones que Andalucía envío al Ministerio de Agricultura y que en su día fueron consensuada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA”. Unas alegaciones que, como bien ha explicado la consejera en varias ocasiones, se han visto “respaldadas y avaladas recientemente por el estudio científico realizado por la Universidad de Córdoba”. Durante su intervención, la consejera ha explicado que desde Andalucía se ha solicitado también al Ministerio de Agricultura “que pida a Europa una nueva reserva de crisis para paliar la sequía en nuestra tierra”. “Ese es uno de los objetivos fundamentales que tenemos que conseguir en Europa”, ha recalcado Carmen Crespo, para quien “la reserva actual queda corta económicamente” para dar cobertura a los agricultores y ganaderos de todos los países comunitarios en un momento tan complejo como el actual. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.