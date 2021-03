Crespo resalta la inversión de 18,4 millones para el patrimonio hidráulico de Almería

jueves 11 de marzo de 2021 , 18:55h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Crespo subraya en el Parlamento que las obras de mejora en las presas andaluzas generan más de 1.560 empleos verdes