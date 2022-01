Economía Ampliar Criptomonedas con un alto nivel de rendimiento viernes 14 de enero de 2022 , 07:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante el año 2021, el valor del mercado de criptomonedas estuvo próximo a los 3 billones de dólares. Parte de este logro es gracias a la efervescente alza en la capitalización de Bitcoin con casi 1,3 billones de dólares. Por su parte, el acumulado de Ethereum se aproximó al medio billón de dólares. El Bitcoin es una moneda líder en el mercado que goza de credibilidad y popularidad. Sin embargo, los analistas comentan que, en lo que respecta a rentabilidad, el BTC no fue el token más resaltante de todas las criptodivisas. De hecho, quienes gestionan sus monedas digitales a través de BitiQ, podrán revisar en este sitio los históricos y algunos gráficos. Igualmente, las personas pueden revisar el portal BitiQ, para conocer las noticias de criptomonedas y pronósticos. Así, será posible contrastar la evolución en el precio de las monedas. A continuación te presentamos las criptomonedas con mejor rendimiento durante el 2021 y la proyección para el 2022. ● Solana (SOL) El rendimiento de la moneda digital Solana (SOL) sobrepasó el 11.700%. Se trata de una plataforma capaz de ejecutar 2500 transacciones en tan sólo un segundo, lo que significa un alto nivel de velocidad. Además, la red mantiene un bajo coste informático. Este token se valoró en 260 dólares durante noviembre, lo que se convirtió en su máximo histórico. Poco a poco el precio descendió y, dos meses después, un SOL rondaba los 184,98 dólares. Su capitalización de un poco más de 60 millones ha llamado la atención de los inversores, quienes creen prudente monitorear su evolución para 2022. ● Avalanche (AVAX) Avalanche es conocida en el criptomundo por la velocidad de procesamiento de su Blockchain, que corresponde a 4.500 transacciones por segundo. Mientras tanto, monedas de gran posicionamiento como Bitcoin o Ethereum ofrecen respectivamente un máximo de 7 y 20 transacciones en el lapso de un segundo. El rendimiento del cripto activo Avalanche superó el 3.200% y durante el 2021 consiguió un histórico de 146 dólares. Además, el futuro del token se ve bien aspectado por el lanzamiento de un programa especial, que pretende la aceleración de los juegos. Para ello, AVAX está trabajando de la mano con DeFi Alliance, una importante plataforma encargada de la aceleración descentralizada para juegos y NFT. ● Terra (LUNA) Este cripto activo ha logrado elevar su capitalización a un poco más de 35.000 millones de dólares. Además, el rendimiento de LUNA supera el 14.000%, siendo considerado un token revelación en el año 2021. La expectativa de los expertos en criptomonedas con respecto al comportamiento de esta divisa digital durante los próximos años es alta. Esto se debe al rápido crecimiento de su Blockchain, para el desarrollo de proyectos de finanzas descentralizadas. En este sentido, Terra resulta ser una buena alternativa a la cadena de bloques de Ethereum. De igual manera, la red Terra se ha posicionado por encima de Binance Smart Chain, con respecto al valor total bloqueado. ● Dogecoin (DOGE) Dogecoin, conocida por ser la moneda emblema de los memecoins, consiguió un rendimiento por encima del 3.400%. La divisa digital ha crecido de forma considerable. Lastimosamente en los últimos meses, el alza y baja de su precio ha dependido del apoyo de Elon Musk, magnate sudafricano y CEO de Tesla. Musk ha recomendado en varias ocasiones el token DOGE a través de la red social Twitter. También, el emprendedor anunció la incorporación de la moneda Dogecoin como uno de los medios de pago en Tesla. Dicha decisión incrementó en un 24% el precio del activo. ● Ethereum (ETH) El token Ether de Ethereum tuvo un máximo histórico de 4.891 dólares durante el último trimestre de 2021, mientras que su rendimiento superó el 425%. Además, la moneda se posicionó en el segundo lugar del ranking mundial. La plataforma Ethereum realizó algunas actualizaciones, que continuarán en el 2022. De esta manera, la red pretende reinventarse y cambiar su protocolo “prueba de trabajo” a “prueba de participación”. ● Bitcoin (BTC) La divisa digital líder del mercado de criptomonedas obtuvo un rendimiento superior al 65% y una serie de logros importantes que refuerzan su popularidad. Por ejemplo, el máximo histórico alcanzado por el activo BTC fue de 60.000 dólares, la capitalización se incrementó, el uso del token fue legalizado en El Salvador, entre otros aspectos. Conclusión Las criptomonedas son una buena alternativa de inversión y, poco a poco, las personas lo han ido entendiendo. Monedas como Bitcoin y Ethereum son dos de las favoritas para inversores ordinarios, empresas grandes o instituciones. Sin embargo, hay otras divisas digitales como Dogecoin, Terra, Avalanche y Solana, cuyo nivel de rendimiento es alto y su crecimiento en el mercado ha sido significativo. Todo esto gracias a las mejoras en sus redes, el apoyo de algunos empresarios, entre otros aspectos. Por estas razones, los expertos en criptomonedas pronostican un futuro prometedor para todas estas divisas digitales.

