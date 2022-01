Opinión Las perlas de Macarena Olona Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por viernes 14 de enero de 2022 , 07:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Si doña Carmen era conocida como “la collares”, Macarena Olona sería algo así como las perlas de dichos collares, y tan sobrada está de ellas, que en su visita a Almería como candidata in pectore de Vox a presidir el Gobierno andaluz, nos dejó unas cuantas. La primera y más sobresaliente, fue que calificó de “migajas” las inversiones del Gobierno andaluz en nuestra provincia. Más allá de alinearse con el parecer del PSOE, que las tachó de “calderilla”, lo que hizo Olona fue una enmienda a la totalidad de lo que han sido tres años de Vox en el Parlamento de Andalucía. Hay que entender que esta alicantina que se derrite rezando junto a la tumba de Queipo de Llano en Sevilla, no ha tenido tiempo de informarse de que Vox ha apoyado reiteradamente los presupuestos de la Junta de Andalucía, y que si Almería ha recibido “migajas” en estos tres ejercicios, a quien debería pedirle cuentas ella es al tipo que tenía al lado, al parlamentario por esta provincia Rodrigo Alonso. Su voto y el de sus compañeros ha propiciado esos presupuestos que ahora ella critica. ¿Es que los andaluces, incluso los de Vox, necesitan que les venga alguien de fuera chorreando eses a decirles qué y cómo tienen que hacer las cosas? También debería saber, que si Almería ha sido la última provincia que ha acogido una reunión del Consejo de Gobierno andaluz, fue la primera en acoger una de la Mesa del Parlamento. Vaya lo uno por lo otro… y bueno, también se debería saber por eso de ir a misa, lo de que “los últimos serán los primeros”. O mejor aún aquello de "tanto monta, monta tanto". Pero si no tiene un pase dejar en ridículo al grupo parlamentario de Vox –que por cierto, no hace nada sin la orden o la licencia de Madrid, como buenos centralistas- lo tiene menos aún que se pise la manguera ella misma. En el mejor de los futuros posibles para esta formación, tendrán que entrar en un gobierno presidido por Juanma Moreno, es decir, tendrán que investir al presidente de quien dicen que hace políticas socialistas, que no ha cambiado nada en la Junta de Andalucía… aunque claro, igual si piensan que Juanma Moreno y Juan Espadas son lo mismo, prefieren acabar dejando gobernar al PSOE, porque incluso se lo piden los votantes socialistas de Lepe, aseguró (no, no es un chiste). Están en Vox tan a la caza y captura del voto, que dijo que “esto no va ni de derechas ni de izquierdas”… busquen, busquen, y verán como Pablo Iglesias y Albert Rivera usaban la misma frase para rebañar votos. El PP no tiene problemas en reconocer que es de centro derecha, pero a Vox… mira que están acomplejados, que no, que no, que ellos no son de derechas… no, ni Podemos es de izquierdas. A ver… tan así está la cosa, que siendo Vox un partido antiautonomista, siendo un partido centralista, un partido que niega la identidad andaluza, Olona se nos viste de andalucista y nos suelta que “Andalucía tiene que latir con un solo corazón”. No hay pudor, desde luego. Y aunque no han tenido la oportunidad de gestionar nada, y donde escasamente lo han hecho, han acabado saliendo por piernas, como en El Ejido, asegura que “sabemos gestionar”. Como a los soldados el valor, se le supone. El remate de sus declaraciones en Almería fue asegurar que la medida del “pasaporte covid” en Andalucía es inconstitucional. Para esta abogada del Estado, que la medida haya sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía carece de validez sencillamente porque no le gusta a ella. Pues así todo el collar. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 767 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)