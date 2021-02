Cs lamenta la tardanza para ampliar el catálogo de edificios protegidos

miércoles 03 de febrero de 2021 , 19:04h

Cazorla insta a “tomarse en serio” la protección del legado histórico de la ciudad y a convocar el Consejo de Patrimonio, “ninguneado” desde 2016