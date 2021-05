Cs logra que el Ayuntamiento se comprometa a facilitar más espacios y ayudas a jóvenes

martes 11 de mayo de 2021

Aprobadas las mociones de Ciudadanos en apoyo de los jóvenes y para autorizar subvenciones también a los que tiene deudas con el Estado





El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha valorado positivamente la aprobación en el pleno celebrado hoy de las tres mociones impulsadas por la formación naranja —una de ellas, la de la conmemoración del Día de Europa, consensuada como moción institucional—. Como ha manifestado Cazorla, “con iniciativas como las que hemos llevado hoy al plenario, volvemos a demostrar que Ciudadanos es un partido útil para los almerienses trabajando desde una oposición responsable y poniendo sobre la mesa medidas específicas en apoyo de sectores como la juventud, por un lado, y los autónomos y pymes que peor lo están pasando por la pandemia, por otro”.



En la moción relativa a incrementar los servicios municipales en materia de juventud, así como a desarrollar infraestructuras y programas juveniles específicos, Ciudadanos plantea crear en el Ayuntamiento de Almería un área delegada, o en su defecto un servicio o departamento, con competencias exclusivas en materia de juventud, con el objetivo de desarrollar programas, planes y actividades de asesoramiento e información a jóvenes. El segundo acuerdo de la moción, precisamente, insta a reactivar el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Almería, impulsando la figura de los ‘corresponsales juveniles’, y potenciando el Programa Carnet Joven Europeo, gestionado por el IAJ. En tercer lugar, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone iniciar el expediente de solicitud de calificación de la ciudad de Almería como ‘Municipio Joven de Andalucía’, y por último, plantea estudiar la procedencia e impulso de una ‘Casa de la Juventud’ con unas dependencias apropiadas, que incluyan, entre otros, salones de reuniones, exposiciones y actos diversos, así como sala de lectura y ocio alternativo, con juegos de salón, billar, futbolín y tenis de mesa, todo ello, en la ubicación más céntrica posible. Esta moción ha obtenido el voto favorable de todos los partidos, excepto el de Vox, que se ha abstenido.



La otra moción impulsada por Ciudadanos y aprobada este lunes propone que el Ejecutivo central autorice a las entidades locales a conceder subvenciones también a los que no están al día con sus obligaciones fiscales tanto con Hacienda como con la Seguridad Social. Como ha explicado Cazorla, en un contexto como el actual, “en el que se ha agotado la capacidad de resistencia de cientos de miles de negocios y donde cada día vemos cómo comercios y pymes almerienses, al igual que en el resto de España, se ven abocadas al cierre, es fácil imaginar que las empresas y profesionales que todavía subsisten lo hagan enormemente endeudados”. En ese sentido, desde Ciudadanos sostienen que mantener el requisito de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones sociales y fiscales para poder ser beneficiario, por ejemplo, de subvenciones locales asociadas al COVID-19, parece una exigencia “desmedida, inoportuna y de muy difícil justificación en la presente coyuntura, algo que provoca que muchos autónomos y pymes se queden fuera”.





Ordenanza de subvenciones para rehabilitación de inmuebles

Asimismo, durante el pleno de este lunes, el portavoz de Ciudadanos ha aplaudido que, “después de muchos años, por fin, y de manera consensuada”, se aprueba definitivamente la modificación de la ordenanza de subvenciones para rehabilitación, algo que, para Cazorla, “es muy necesario que se ponga en marcha de manera inmediata”. No obstante, el edil liberal ha advertido de un escrito recibido por el Grupo Municipal de Ciudadanos, y remitido por éste al equipo de Gobierno, donde se advierte de la posible ilegalidad en las nuevas bases reguladoras. “Nosotros confiamos en los servicios jurídicos del Ayuntamiento a la hora de despejar cualquier duda existente, y esperamos que esto no pueda suponer retraso alguno para la entrada en vigor de esta ordenanza”, ha sentenciado.