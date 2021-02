CSIF denuncia que la media de edad del personal de las UAL supera los 50 años

lunes 08 de febrero de 2021 , 19:12h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El sindicato ha solicitado la reunión de la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de Andalucía (MGNUPA) para abordar estos asuntos, así como el plan de digitalización y la dotación de recursos frente a la pandemia